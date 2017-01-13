Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın sezon başında Fransa'nın Nantes takımından 1 yıllığına kiraladığı fakat devre arasında geri gönderdiği Kolbeinn Sighthorsson'dan haber alınamadığı ve oyuncunun sağlık durumundan endişe edildiği bildirildi.

1 DAKİKA BİLE OYNAMADI

İzlanda Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 dakika bile sarı kırmızılı formayı giymeden devre arasında sözleşmesi feshedilen Kolbeinn Sigthorsson'dan henüz haber alınabilmiş değil.

SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

Fransız basınında yer alan habere göre; Nantes yetkililerinin oyuncuya bir türlü ulaşamadığı ve sağlık sorunları nedeniyle oyuncunun futbol yaşantısına son verebileceği yazıldı.