Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, gözetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve 5’e 2 top kapma ile başladı. Ardından çıkış koşuları yapan futbolcular esneme hareketleriyle ile antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana sakatlıkları süren ve milli takımlarında bulunan Gassama, Sackey, Deniz Vural ve N’Sakala katılmazken, ikinci yarıda takımda düşünülmeyen Sajad, Gökay Iravul ve Ba da çalışmada yer almadı. Maç yarın Alanya Oba Stadı’nda 13.30’da başlayacak.