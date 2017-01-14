Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, gözetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve 5’e 2 top kapma ile başladı. Ardından çıkış koşuları yapan futbolcular esneme hareketleriyle ile antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana sakatlıkları süren ve milli takımlarında bulunan Gassama, Sackey, Deniz Vural ve N’Sakala katılmazken, ikinci yarıda takımda düşünülmeyen Sajad, Gökay Iravul ve Ba da çalışmada yer almadı. Maç yarın Alanya Oba Stadı’nda 13.30’da başlayacak.
Alanyaspor, Rizespor sınavına hazır
14.01.2017 - 00:02 | Son Güncelleme: 14.01.2017 - 00:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aytemiz Alanyaspor yarın karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını son antrenmanla tamamladı.
Etiketler : Aytemiz alanyaspor,çaykur rizespor,
437717 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/437717.aspx
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Takım
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Y.
A.
P.
1
Başakşehir
16
10
6
0
31
11
20
36
2
Beşiktaş
16
10
5
1
28
13
15
35
3
Galatasaray
16
10
3
3
30
16
14
33
4
Fenerbahçe
16
9
4
3
34
12
22
31
5
Bursaspor
17
8
3
6
21
19
2
27
6
Osmanlıspor FK
16
6
8
2
21
16
5
26
7
Konyaspor
16
6
6
4
20
16
4
24
8
Gençlerbirliği
16
5
7
4
16
12
4
22
9
Antalyaspor
16
6
4
6
16
20
4
22
10
Trabzonspor
17
6
3
8
14
21
7
21
11
Akhisar Bld.
16
5
5
6
11
17
6
20
12
Alanyaspor
16
5
3
8
22
31
9
18
13
Kasımpaşa
16
5
3
8
18
25
7
18
14
K.D.Ç. Karabük
16
5
3
8
19
25
6
18
15
Ç. Rizespor
16
3
4
9
15
27
12
13
16
Kayserispor
16
3
3
10
14
26
12
12
17
Gaziantepspor
16
3
2
11
15
27
12
11
18
Adanaspor
16
2
4
10
13
24
11
10
17. Hafta Maçları
13.1.2017
Bursaspor 1 - 2 Trabzonspor
14.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
14.1.2017
Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor
14.1.2017
Medipol Başakşehir Fk - Kayserispor
14.1.2017
Atiker Konyaspor - Galatasaray
15.1.2017
Kasımpaşa - Gençlerbirliği
15.1.2017
Gaziantepspor - Antalyaspor
15.1.2017
Fenerbahçe - Adanaspor
16.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Göztepe
16
9
4
3
27
16
11
31
2
Evkur Yeni Malatyaspor
16
9
3
4
25
16
9
30
3
Eskişehirspor
16
9
4
3
29
19
10
28
4
Sivasspor
16
8
4
4
24
15
9
28
5
Boluspor
16
8
2
6
25
26
1
26
6
Balıkesirspor
16
6
6
4
28
17
11
24
7
Ümraniyespor
16
6
5
5
21
16
5
23
8
Altınordu
16
5
7
4
23
21
2
22
9
Denizlispor
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7
3
6
23
19
4
21
10
Giresunspor
16
5
6
5
20
16
4
21
11
Şanlıurfaspor
16
5
5
6
17
15
2
20
12
Gaziantep BŞB
16
5
3
8
18
22
4
18
13
Adana Demirspor
16
4
9
3
18
18
0
18
14
Bandırmaspor
16
3
5
8
15
22
7
14
15
Elazığspor
16
5
4
7
15
17
2
13
16
Manisaspor
16
3
6
7
14
25
11
12
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Samsunspor
16
2
5
9
6
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17
11
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Mersin İ.Y.
16
3
3
10
12
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25
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