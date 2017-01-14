Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamp çalışmalarını yoğun bir şekilde geçiren yeşil-beyazlı ekip Giresun’a gelerek hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Teknik Direktör Yücel İldiz, yönetiminde tesislerde yapılan idmanda, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışıldı. Ligin ikinci devresine Gaziantep Büyükşehir Belediye’yi konuk edecek olan çotanaklar lige 3 puanla başlamak istiyor.

İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeşil-beyazlı ekibin teknik patronu Yücel İldiz, yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Bütün takımların Antalya’da kampta olduğunu ve onların da iyi çalışmalar yaptığını belirten İldiz, “Baktığımızda yaklaşık iki haftaya yakın bir süre içerisinde hakikaten yoğun çalıştık. Transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam etti ve şu anda da devam ediyor” dedi.

“YENİ KATILANLARI ÖZEL OLARAK HAZIRLIYORUZ”

“Şu anda takıma takviye için eksik yönde ne varsa çalışmalar devam ediyor” diyen İldiz, “Yeni aldığımız arkadaşlarımızın da eksiklikleri var onları da bir an önce takımın seviyesine getirmek için özel çalışmalar yapıyoruz. Onlar da takım seviyesine geldiği zaman katkıda bulunacaklardır. Tabii tüm amacımız ligin ikinci yarısına iyi başlamak, tabii ki ayrıntılar en iyi şekilde gözden geçirmek istiyoruz. İki hafta iç sahamızda oynuyoruz bu avantajı kullanmak istiyoruz. Şu an itibariyle bütün amacımız pazartesi akşam oynayacağımız Gaziantepspor Büyükşehir Belediye maçı. Rakibiz ilgin en güçlü ekiplerinden bir tanesi. İkinci yarıya mutlak ve mutlak onlar da iyi başlamak istiyorlar, zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacağız ama kazanarak başlamak istiyoruz” diye konuştu.

PROMİSE: "GİRESUNSPOR’DA MUTLUYUM"

Yeşil-beyazlıların yeni transferi Isaac Promise ise Giresunspor’a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Burada olmaktan dolayı mutluyum, insanlar olsun buradaki ambiyans olsun beni heyecanlandırıyor. Yeni bir rekabet ortamı benim için. İnanıyorum ki beraber mutlu olmak için çabalayacağız” dedi.