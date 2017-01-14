Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gabon’un ev sahipliği yapacağı 2017 Afrika Uluslar Kupası’nda perde bugün oynanacak iki karşılaşmayla açılacak. 4 grupta 16 takımın mücadele edeceği organizasyonda Süper Lig’den 16 futbolcu boy gösterecek. Fenerbahçeli Moussa Sow ve Beşiktaş’tan Vincent Aboubakar’ın ülkelerinin en büyük gol umudu olacağı turnuvada dünya futbolundan da çok sayıda önemli isim yer alacak. Dev organizasyon ülkemizde de Tivibu Spor ekranlarından izlenebilecek.



Yıldız yağacak

Eric Bailly, Sadio Mane, İslam Slimani, Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli, Hakim Ziyech, Nabil Dirar ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi çok sayıda yıldızın yer alacağı kupanın ev sahipliği ilk olarak Libya’ya verilmiş ancak bu ülkedeki güvenlik endişesi nedeniyle turnuva daha sonra Gabon’a alınmıştı. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımların çeyrek finale yükseleceği turnuvada final mücadelesi 5 Şubat’ta Gabon’un başkenti Libreville’deki De L’amitie Sino Stadı’nda oynanacak.



Süper Lig zorlanacak

Afrika Uluslar Kupası’nda Spor Toto Süper Lig den 16 futbolcu mücadele edecek. Türkiye’den turnuvaya en fazla oyuncu gönderen takım üç oyuncu ile K.Karabükspor olurken, A.Alanyaspor, Ç.Rizespor ve Kayserispor ikişer, Antalya, Beşiktaş, Fenerbahçe, Osmanlı, Trabzonspor, Göztepe ve Sivasspor ise birer futbolcuyla temsil edilecek. Türk takımları grup aşamaları süresince en az 3’er maçta bu yıldızlarından yararlanamayacak.



Uganda borç parayla

Afrika Kupası’na katılan Uganda büyük maddi kriz içinde. Turnuvaya katılabilmek için yaklaşık 2 milyon dolara ihtiyacı olan milli takım adına ülke seferber oldu. Hükümet takıma sadece 540 bin dolar verirken milletvekilleri ise maaşlarından 150’şer dolar katkı yaptı. Uganda Futbol Federasyonu’nun milli takımını Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde kampa göndermek için borç para aldığı öğrenildi.

