Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Odeabank THY Euroelague’deki 17. hafta maçında Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımı 87-79’luk skorla mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılılar, Fitipaldo ve Pleiss ile bulduğu basketlerle 5. dakikada 11-6 öne geçti. Konuk ekip, Lekavicius ve Motum ile ürettiği sayılarla skoru denge getirdi ve ilk periyot 17-17 berabere tamamlandı. İkinci çeyrekte özellikle Göksenin Köksal ve Sinan Güler ile sayı bulan Galatasaray soyunma odasına 40-34 önde girdi. Ergin Ataman’ın öğrencileri 3. periyotta farkı bir ara 10 sayı çıkardı ve final bölümüne de 65-57 üstün başladı. 35. dakikada fark 1’e indi. Sinan Güler’in skorer performansıyla tekrar mücadeleye ağırlığını koyan Galatasaray Odeabank maçtan 87-79 galip ayrıldı.



Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: C.Christodoulou (YUN), B.Ryzhyk (UKR), M.Koljensic (KRD)



G.SARAY ODEABANK 87

Fitipaldo (21) Sinan Güler (16) Micov (11) Daye (2) Pleiss (17) Tyus (5) Schilb (7) Göksenin Köksal (8) Diebler, Ege Arar.



ZALGİRİS KAUNAS 79



Pangos (5) Milaknis (6) Westermann (10) Jankunas (14) Javtokas (3) Motum (18) Lima (8) Lekavicius (11) Ulanovas (4), Seibutis, Kavaliauskas.

Devre: 40-34 (G.Saray lehine)



PERİYOTLAR: 17-17, 23-17,

25-23, 22-22