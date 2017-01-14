Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN - Trabzonspor, üç yeni transferinin 11’de başladığı maçta Bursaspor’u deplasmanda 2-1 yendi. Hamza Hamzaoğlu ve Dame N’Doye’un atıldığı maça iyi başlayan taraf bordo-mavili takımdı. 12’de Mas’ın taç atışı N’Doye ile buluştu, Senegalli’nin kontrolü kötü olsa da araya giren Yusuf Yazıcı takımını öne geçirdi: 1-0. 28’de Yusuf’un kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Uğur Demirok farkı ikiye çıkardı: 2-0. 32’de bir taç pozisyonunda verilen karara sinirlenen Hamza Hamzaoğlu, itirazları sonrasında tribünlere gönderildi. 39’da Merter’in pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş’un şutu kaleci Onur’dan sekti. Pozisyonu iyi takip eden genç golcü ilk yarının skorunu ilan etti: 2-1. İkinci yarıya ülkesi Senegal’in Afrika Uluslar Kupası kadrosuna dahil edilmeyen N’Doye’un, Erdem’e yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan atılmasıyla başlayan Trabzonspor daha defansif bir oyunu tercih etti. Bursaspor 68’de gole çok yaklaştı ama Batalla’nın ortasıyla topla buluşan Jorquera’nın kafa vuruşunda Onur başarılıydı. 78’de Yusuf Yazıcı’nın hatalı geri pası Trabzonspor kalesinin önündeki Batalla ile buluştu ancak genç futbolcu ikiye bir pozisyonda kaleyi düşünce Onur gole izin vermedi. Trabzonspor kalan bölümde Olcay, Yusuf Erdoğan ve Aytaç ile önemli fırsatları değerlendiremese de zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı: 2-1.



OLCAY ÖZÜR DİLEDİ!

Trabzonspor’un çiçeği burnunda yeni transferi Olcay Şahan maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Son dakikalarda pozisyonu değerlendirip golü atamadım. Daha yeni geldim. İnşallah ilerleyen maçlarda goller de atacağım. Trabzonspor’da olduğum için çok mutluyum” dedi. Yıldız oyuncu maç sonunda ise Trabzonspor tribünlerine üçlü çektirdi.



İlklerin maçı

Bordo-mavililerin yeni transferleri Olcay Şahan, Arjantinli Emmanuel Mas, ve Portekizli Joao Pereira 11’de yer verildi ve ilk defa resmi bir karşılaşmada Trabzonspor formasını giydiler. Bir diğer yeni transfer Medjani ise 74. dakikada Castillo’nun yerine oyuna girdi.



YAZICI’YA 10 ÜZERİNDEN 100!

Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan kendisini yedek bırakan ve dün 1 gol atan Yusuf Yazıcı için “10 üzerinden 100 veriyorum ona. Ayağına, yüreğine sağlık” dedi.