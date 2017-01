Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayrılmak için transfer görüşmeleri yapan Mehmet Ekici dün maçtan önce krize yol açtı. Teknik Direktör Ersun Yanal’a oynamak istemediğini söyleyen yıldız oyuncu, Başkan Muharrem Usta’nın talimatıyla kado dışı kaldı ve dünkü maçı tribünden izledi. Mehmet Ekici maçın ardından yaptığı açıklamada, “Şu an kulübümün kararını bekliyorum. Her türlü gelişmeye hazırım.Yapılan tüm görüşmelerden haberim var” dedi. Ersun Yanal ise konu hakkında, “Ekici’nin kadro dışı kaldığı haberi yalan değil. Bizimle olmak istemiyorsa, olmayacaktır” sözlerini kullandı. Öte yandan Ersun Yanal dünkü maçta yeni transferleri kullandı. İlk 11’de sahaya çıkan Pereira, Mas ve Olcay Şahan performanlarıyla tam not aldı. Oyuna sonradan giren Medjani de hazır bir görüntü çizdi.