Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ - Transferde döneminde sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe’ye Jeremain Lens’ten müjde geldi. Emenike ve Wiel’i gönderemeyen, başta Mehmet Ekici olmak üzere hâlâ istediği transferleri gerçekleştiremeyen sarı-lacivertlilerin yüzü Hollandalı yıldızdan gelen güzel haberle güldü. Yüksek performansıyla taraftarın gönlüne taht kuran Lens’in bonservisini alabilmek için Sunderland’e yaptığı bütün teklifler geri çevrilen Fenerbahçe Yönetimi’nin eline hiç beklemediği bir koz geçti. Premier Ligin ilk yarısını 18. sırada tamamlayan İngiliz ekibinin küme düşmesi halinde sarı-lacivertliler Lens’e bedavaya sahip olabilecek.



Sözleşmesinde özel madde

Çünkü Jeremain Lens’in Sunderland’le olan mukavelesinde bu şekilde düzenlenmiş özel bir madde yer alıyor. Antalya’da oynanan FK Partizani maçı sonrası “Sözleşmemle ilgili çok fazla konuşmayacağım ama Sunderland küme düşerse birçok şey daha kolay olacaktır” açıklamasıyla kulağa kar suyu kaçıran Lens, mukavelesinin detaylarını yöneticilerle paylaştı. Fenerbahçe’de mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirten Hollandalı, Sunderland’i ikna edebilmek için sürekli yeni teklifler hazırlayan yönetime, “Belki de küme düşerler ve o zaman ben de serbest kalırım” diyerek müjdeyi verdi.