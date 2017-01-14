Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ - Galatasaray’da Lukas Podolski’nin satışı zora girdi. Transfer planlamasını Alman yıldızın satışına endeksli olarak yapan sarı-kırmızılılar Çin’in Beijing Guoan kulübüne “7.5 milyon avroyu 10 gün içinde getirirseniz transfer biter, sonrası yok” şeklinde rest çekmişti. Guoan yönetimi de net bir karşılık vermeyip biraz süre istemişti. Galatasaray cephesi Çinlilerin olumlu dönüş yapacağından emindi. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Çinliler Podolski transferinin acil olmadığına karar verdi ve Galatasaray’ın restine cevabı, görüşmeleri yalanlayarak verdi. Guoanlı yöneticiler Podolski ile ilgilenmediklerini açıklayıp, sarı-kırmızılıları ters köşeye yatırdı. Galatasaray yönetimi de acil şekilde menajerler aracılığıyla Shanghai Shenhua ve Guangzhou Evergrande kulüplerine haber yolladı.



Aslan Hollanda pazarında

Galatasaray, 6-8 milyon avro bandında bir ücrete Lukas Podolski’yi satamazsa üçüncü ve dördüncü transfer çok zora girecek. Ahmet Çalık’ın ardından bir stoperi daha kadroya katmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bir de forvet bölgesine takviye yapmayı planlıyordu. Brezilyalı stoper Vitor Hugo defterini kapatan yönetim, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink’in istediği doğrultusunda Avrupa’ya yöneldi. Kulübe yakın kaynaklar tecrübeli teknik adamın özellikle Hollanda Ligi’ni işaret ettiğini bildirdi. Yönetici Levent Nazifoğlu geçtiğimiz günlerde Podolski’nin gitmesine kesin gözüyle baktıklarını söylerken, Riekerink, “Poldi benim için değerli. Umarım takımda kalır” açıklamasını yapmıştı.