Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlıların stoperdeki alış-verişine ayrı bir parantez açalım… Son dönemlerde Beşiktaş Kulübü’nün en fazla girdi ve çıktının olduğu mevki… Fikret Orman döneminde ilk etapta fazla dikiş tutturulamayan ancak sonrasında ciddi kazanımların olduğu bir bölge… Mesela iki yerliden elde edilen gelir, Fikret Orman döneminin stoper bölgesiyle ilgili 2012’den bu yana olan harcamalarına karşılık geliyor. Atınç Nukan’ı Leipzig’e 6 milyon avro bonservis bedeliyle satan ve sonra kulübün Bundesliga’ya yükselmesiyle 1 milyon avro daha bonus alan Kartal, ardından aynı sezonun devre arasında Ersan Adem Gülüm’ü Çin ekibi Hebei China Fortune’ya 7 milyon avroya sattı.



Proje stoperler tutmadı!

Gidişleri böyleydi ama iki yerlinin dönüşü de farklı oldu. Atınç Nukan bu sezon başında (bırakın Alman takımına ödeme yapılmasını) 100 bin avro ücret alınarak 1 sezonluğuna kiralandı. Ve şimdi de Çin’e giden Ersan Adem Gülüm, 2 sezonluğuna tekrar Kartal Yuvası’na döndü. Hem de kiralama bedeli ödenmeden. Sadece yıllık ücreti verilerek. İki isimden elde edilen kazanç 14 milyon avroyu bulurken yine Fikret Orman döneminde bu kazanımların yabancı stoperlerin harcamalarına denk geldiğini görüyoruz. Proje oyuncusu Pedro Franco ve Alexander Milosevic hayal kırıklığı yaşatırken Rhodolfo sakatlığına kadar iyiydi. Marcelo Guedes ise yabancılar içerisinde paranın ve formanın hakkını veren isim.



Zarar ve günü kurtaranlar

Siyah-beyazlıların stoper akışı içerisinde yerli olarak 1.5 milyon avro ödenen ve başkan Fikret Orman’ın kefil olduğu Sezer Öztürk yönetimin hanesine eksi olarak yazıldı. Escude ve Alexis Delgado gibi isimler ise durumu idare eden ve bulunduğu süre zarfında günü kurtarmaya çalışan oyuncular olarak dikkat çekti. Sonuç olarak Beşiktaş Kulübü stoper konusunda son dönemde yerli iki isimden kazandığı parayı Orman döneminin yabancılarına maliyet olarak ödedi. Ve ne ilginçtir ki kiralık olarak gelen Marcelo Guedes Beşiktaş’ın “kalıcı” değeri haline geldi. Şu anda Şenol Güneş’in bankoları arasında. Ve yabancılar arasında 1 milyon 250 bin avroluk bonservis maliyetiyle en ucuz ve karlı yabancı konumunda.



ŞENOL GÜNEŞ’TEN TAKIMA: Osmanlı’ya odaklanalım

Süper Lig’de pazartesi günü Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş’ta transfer hareketliliği var. Kadro zengini Kartal’da bazı isimlerin ayrılığı kaçınılmaz görünüyor. Teknik direktör Şenol Güneş ise takımı bu tarz olaylardan ve kafa karıştırıcı gelişmelerden uzak tutmaya çalışıyor “Biz işimize bakalım” diyerek Osmanlıspor mücadelesinin zorluğuna dikkat çekiyor.