Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Euroleague’de 17. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona ererken, haftanın oyuncusu da belli oldu. Real Madrid’in evinde Maccabi FOX’u 80-75 mağlup ettiği mücadelede galibiyetin mimarlarından olan Luka Doncic, haftanın MVP’si seçildi. Doncic, maçı 10 sayı, 11 ribaund ve 8 asist ile oynayarak topladığı 32 verimlilik puanı ile MVP ödülünün sahibi oldu.

EA7 Emporio Armani Milan’ın Sırp oyuncusu Milan Macvan ise 33 verimlilik puanı toplamasına rağmen takımının CSKA Moskova’ya 101-64 yenilmesinden dolayı MVP ödülünü alamadı.