Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor Galatasaray maçı Lig TV beIN Sports ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Lig TV'nin adı beIN Sports olarak değişince yayıncı kuruluş tüm maçları belli süreliğine şifresiz ve canlı olarak izleteceğini açıkladı. Konyaspor Galatasaray maçı da Lig TV beIN Sports ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Galatasaray Konya maçını beIN Sports canlı izle ile ilgili detaylar burada olacak. Futbolseverler Konyaspor Galatasaray maçını Lig TV beIN Sports ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyebilecek. Siz de eğer, ''Konyaspor Galatasaray beIN Sports canlı izle, Konya Galatasaray beIN Sports canlı, Konyaspor Galatasaray sifresiz ve canlı izle, Gs Konya canlı izle, GALATASARAY KONYASPOR LİG TV ŞİFRESİZ VE CANLI İZLE'' gibi bu başlıklar altında Konyaspor Galatasaray maçını şifresiz ve canlı izleyebilmek için haberimizde bulunan linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Yanlız Konyaspor Galatasaray maçı Lig TV beIN Sports ekranlarından şifresiz ve canlı izleyebilmek için üye olmanız gerekecek... İşte Galatasaray Konya maçı ile ilgili detaylar...

KONYA'DA SÜRPRİZ

Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısı heyecan içinde başladı. Galatasaray'ın yeni transferleri Ahmet Çalık, ile Gary Rodrigues, ilk 18'lik kadroda yer aldı.

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KONYASPOR 0-1 GALATASARAY [CANLI ANLATIM]

50'Serkan serbest vuruşta topu ileriye doğru gönderdi ancak top Galatasaray'da kaldı. Sonrasında gelişen atakta Sneijder pasını Eren'e verdi ancak Eren ceza sahası içinde topa vuramadı.

49'Rodrigues Skubic'e faul yaptı. Konyaspor kendi ceza sahası içinden serbest vuruş kullanacak.

48'Gelişen Galatasaray atağında Sabri Selçuk'u topla buluşturmak istedi ancak Ali Çamdalı zamanında araya girdi ve Selçuk'un topu almasına engel oldu.

47'Galatasaraylı futbolcular ikinci yarının ilk dakikalarında kendi aralarında pas yapıyor.

46'Galatasaray'da yeni transfer Garry Rodrigues Josue'nin yerine oyuna dahil oldu.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı

46'Wesley Sneijder karşılaşmanın devre arasında hakeme itirazda bulunduğu için sarı kart gördü.



D.A.İlk yarıda son düdük çaldı. Takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidiyor.

45'Gelişen Konyaspor atağında Skubic sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında Muslera kalesini terk ederek topu aldı.

45'Ali Çamdalı topu uzaklaştırdıktan sonra yerde kaldı ve kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

45'Sneijder ceza sahasına doğru hareketlenen Eren'i topla buluşturmak istedi ancak Ali Çamdalı zamanında araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

45'Bu kez Rangelov uzaklardan şansını denedi. Onun şutu üstten dışarıya gitti.

45'Selçuk'un pasıyla rakip ceza sahasının önünde topla buluşan Sneijder şansını denedi ancak onun şutu dışarıya gitti.

44'Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda atak geliştirmek için kendi yarı sahalarında pas yapıyor.

43'Konyasporlu taraftarlar bu dakikalarda takımlarına olan desteği arttırdı.

42'Jagos Vukovic sol kanatta hareketlenen Ömer Ali'yi topla buluşturdu. Ömer Ali'nin ortasını savunmada Linnes karşıladı.

41'Konyasporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

40'Rangelov de Jong'tan sıyrılmak isterken ona faul yaptı. İki oyuncu arasında pozisyonun ardından kısa süren bir gerginlik yaşandı. Mete Kalkavan iki oyuncuyu da uyardı.

39'Gelişen Galatasaray atağında Josue'nin sol kanattan yaptığı ortada Eren'in kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

38'Konyaspor gole çok yaklaştı. Mehmet Uslu'nun sol kanattan yaptığı ortada Skubic ceza sahası içinde bomboş durumda topu dışarıya gönderdi.

37'Galatasaraylı futbolcular Sneijder'e yapılan faulde serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra kendi aralarında pas yapıyor.

37'Hızlı gelişen Galatasaray atağında Sneijder'e faul yapan Ali Turan sarı kart gördü.

36'Mehmet korneri paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Ömer Ali ortasını yaptı. Onun ortasını savunma karşıladı.

36'Skubic sağ kanattan ortasını yapmak isterken Carole araya girdi ve top dışarıya gitti. Konyaspor korner kullanacak.

35'Ömer Ali bu kez sol kanattan ortasını yaptı ancak bu kez Hakan Balta topu karşıladı.

34'Ömer Ali sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra arka direğe ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.

33'Konyaspor bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor.

32'Konyaspor gole çok yaklaştı. Milosevic'in sol kanattan yaptığı ortada Skubic'in kafayla indirdiği topa Bajic altı pas içinde vuramadı.

31'Konyasporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

30'Linnes'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sabri ortasını yaptı. Onun ortasını Ali Turan karşıladı.

29'Sneijder'in kullandığı ikinci kornerde Konyaspor savunması ön direkte topu karşıladı.

29'Selçuk korneri paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Sneijder ortasını yaptı. Onun ortası savunmaya çarparak dışarıya gitti. Galatasaray bir kez daha korner kullanacak.

28'Selçuk sağ kanattan ortasını yapmak isterken Milosevic araya girdi ve top dışarıya gitti. Galatasaray sağ kanattan korner kullanacak.

27'Mehmet'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bajic Semih'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak Mete Kalkavan pozisyonu devam ettirdi.

26'Mehmet serbest vuruşta topu ileriye doğru gönderdi ancak top Galatasaray'da kaldı. Sonrasında gelişen atakta Sneijder Eren'e pasını aktaramadı.

25'Linnes Mehmet Uslu'ya faul yaptı. Konyaspor kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

24'Ali Çamdalı serbest vuruşta topu rakip ceza sahasına gönderdi. Semih Kaya bu topu uzaklaştırdı.

24'Ömer Ali de Jong'un müdahalesiyle yerde kaldı. Konyaspor rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

23'Sabri sağ kanattan ortasını yaptı ancak onun ortasında top doğrudan dışarıya gitti.

22'Sneijder ceza sahasındaki Eren'i topla buluşturmak istedi ancak Serkan kalesini zamanında terk ederek Eren'den önce topu aldı.

21'Topla oynama oranları: Konyaspor %42 Galatasaray %58

20'Sneijder'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Carole ortasını yaptı. Onun ortası kaleci Serkan'da kaldı.

18'Gelişen Konyaspor atağında Mehmet sol kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında top Linnes'ten geri döndü.

17'Gelişen Galatasaray atağında Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada Ali Turan Eren'den önce kafayı vurdu ve topu uzaklaştırdı.

16'Jagos Vukovic serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Ali Çamdalı topu rakip ceza sahasına doğru gönderdi ancak Muslera kalesini terk ederek bu topu kontrol etti.

15'de Jong orta sahada Ali Çamdalı'ya faul yaptı. Konyaspor serbest vuruş kullanacak. Faulün ardından de Jong Mete Kalkavan'a uzun süre itiraz etti.

14'Linnes oyuna devam edemeyecek gibi duruyor. Galatasaray'da yeni transfer Garry Rodrigues kenarda ısınmaya başladı.

13'Linnes'in tedavisi oyun alanı içerisinde devam ediyor.

12'Orta alanda Milosevic ile ikili mücadeleye giren Linnes yerde sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

11'Gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali'nin sağ kanattan yaptığı ortayı Hakan Balta karşıladı.

10'Top bu dakikalarda Konyaspor'un hakimiyetinde. Yeşil - beyazlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

9'Konyasporlu futbolcular kendi yarı alanlarında pas yapıyor.

8'Konyaspor tehlikeli geldi. Milosevic'in ortasında Skubic kafayla topu Bajic'e indirdi. Bajic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top yandan dışarıya gitti.

7'Sneijder savunmanın arkasına koşu yapan Eren'i topla buluşturdu. Eren kaleciyle karşı karşıya kalmıştı ancak pozisyon ofsayt.

6'İlk 5 dakikada Galatasaray Konyaspor'a göre daha etkili.

5'Sneijder'in ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşta kafalardan seken top kaleci Serkan'da kaldı.

4'Hava topu mücadelesinden Ali Turan Eren'e faul yaptı. Galatasaray rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

4'Selçuk ceza sahasına doğru hareketlenen Eren'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya çıktı.

3'Galatasaray gole yaklaştı. Gelişen atakta Carole'nin sol kanattan yaptığı ortada Josue'nin kafa vuruşu kaleci Serkan'da kaldı.

2'Bu kez Galatasaraylı futbolcular kendi yarı sahalarında paslaşıyor.

1'İlk dakikada Konyasporlu futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.



M.Ö.Konya'da İstiklal Marşımız...

M.Ö.Konyasporlu futbolcular sahaya üzerinde 'Vatan Sana Minnettardır Fethi Sekin' yazılı pankartla çıktı.

M.Ö.İzmir'deki terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Konyaspor'la beraber sahaya çıktı.

M.Ö.Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.

M.Ö.İzmir'deki terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in oğluna Konya'da maç öncesi forma verildi.

M.Ö.Ev sahibi takımda Alban Meha, Selim Ay sakatlıkları, misafir takımda ise Cenk Gönen, Eray İşcan, Serdar Aziz, Koray Günter, Luis Cavanda sakatlıkları; Bruma, Aurelien Chedjou, Yasin Öztekin cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

M.Ö.41.981 kişi kapasiteli Konya Büyükşehir Torku Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

M.Ö.Aykut Kocaman: "Ligin rakamsal olarak en dominant takımı ile oynayacağız. Ancak bizim de kollektif bir yapımız var"

M.Ö.Aykut Kocaman: "İlk yarının son maçını, ikinci yarının başında oynayacağız. Bu durum daha farklı olabilirdi, planlama değişik yapılabilirdi"

M.Ö.Aykut Kocaman: "Ne avantajımız, ne dezavantajımız var. Galatasaray'ın aldığı oyuncu da, bizim aldığımız oyuncu da kenarda"

M.Ö.Garry Rodrigues: "Çok uzun zamandır takımla beraber değilim. Takımın bana ihtiyacı olduğu zaman girip oynamaya hazırım."

M.Ö.Garry Rodrigues: "İlk maçıma çıkacağım, umarım hocam şans verir. İlk maçımda 3 puanla tanışmayı ümit ediyorum."

M.Ö.Moryke Fofana: "Konyaspor'a geldiğim için mutluyum. Galatasaray karşı zor bir maça çıkacağız. Herkese başarılar."

M.Ö.Riekerink: "İki hafta içerisinde sakatlıkların da geride kalmasıyla tam anlamıyla bir takım olacağız. Şimdi burada galip gelmemiz gerekiyor"

M.Ö.Riekerink: "Başakşehir kazandı, kazanmaktan başka çaremiz yok. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Dersimize iyi çalıştık. Kazanmak istiyoruz"

M.Ö.Jan Olde Riekerink: "Ligde son 5 maç 13 puan aldık. İlk yarıyı iyi kapattık. Antalya'da kamp iyi geçti. Az kişiydik ama iyi çalıştık"

M.Ö.Konyaspor'un yedekleri: Kaya, Can, Volkan, Hadziahmetovic, Fofana, Halil İbrahim, Hora

M.Ö.Konyaspor'un 11'i: Serkan, Ali Turan, Skubic, Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Milosevic, Bajic, Rangelov.

M.Ö.Galatasaray'ın yedekleri: Batuhan Şen, Ahmet Çalık, Podolski, Rodrigues, Berk, Kerem, Birhan.

M.Ö.Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Linnes, Josue, Sneijder, Eren Derdiyok.





Lig TV'nin adı değişti

13 Ocak'tan itibaren Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarının ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olarak değişti.

Digitürk'ten yapılan açıklama şöyle;

"Digiturk tüm bu yenilikleri geniş bir izleyici kitlesi ile paylaşmak amacıyla 13 Ocak Cuma gecesinden başlayarak 16 Ocak Pazartesi günü sonuna kadar film, dizi, tüm Süper Lig ve Spor Extra paket içeriklerini tüm üyeleri için ücretsiz olarak sunacak"





Galatasaray'a Konya'da coşkulu karşılama

Galatasaray kafilesi yarın Atiker Konyaspor ile oynayacakları maç için Konya'ya geldi. Sarı- kırmızılı futbolcuları, havalimanında coşkulu taraftar karşıladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 17'nci haftasında Atiker Konyaspor ile yarın saat 19.00'da Konya Büyükşehir Belediyesi Arena'da oynayacak. Galatasaray kafilesi de bugün Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya'ya geldi. Galatasaray Teknik Direktöre Jan Olde Riekerink ve futbolcular, havalimanında taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kafilede yeni transferler Ahmet Çalık ve Garry Rodrigues'inde olması dikkat çekti. Sarı kırmızılı ekip coşkulu karşılamanın ardından geniş güvenlik önlemi altında kamp yapacağı otele geçti.

Stoper'de kim oynayacak?

Serdar Aziz sezonu kapatmıştı. Chedjou ise takımdan gönderiliyor. Koray Günter'in uzun süreli sakatlığı devam ediyor. Semih Kaya ve Hakan Balta ikilisinin Konyaspor'a karşı oynaması muhtemel.

Sinan Gümüş ve Tolca Ciğerci sakatlığı devam eden diğer oyuncular. Ayrıca Yasin Öztekin ve Bruma kart cezası nedeniyle Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.





Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın (14 Ocak Cumartesi günü) Galatasaray'ı konuk edecek Konyaspor, son çalışmasını maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yaptı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen Alban Meha ve Selim Ay katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Oyuncular daha sonra taktik bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray, Atiker Konyaspor'a konuk oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray bugün Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 16 haftalık ilk devreye 33 puanla 3'üncü tamamlayan Galatasaray, 24 puanla 7'nci sırada yer alan Atiker Konyaspor'u mağlup edip zirve yarışını sürdürdek istiyor.

SARI-KIRMIZILI TAKIMDA 7 EKSİK

Galatasaray'da kart cezası bulunan Yasin Öztekin, Aurelien Chedjou ve Armindo Bruma Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray - Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören Yasin Öztekin, ligin 16'ncı haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 4'üncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Armindo Bruma, yeni dönemde kadroda düşünülmeyen Chedjou, tedavisi tamamlanan ancak daha hazır olmayan Tolga Ciğerci, tedavileri süren Luis Cavanda ile kaleciler Cenk Gönen ve Eray İşcan Atiker Koyaspor maçında görev alamayacak.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte üçar sarı kartı bulunan Wesley Sneijder ve Nigel de Jong kart görmeleri halinde 18. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyecek.

RODRİGUEZ İLK MAÇINA ÇIKIYOR, MUSLERA İSE ÖZEL ELDİVEN GİYECEK

Galatasaray'ın PAOK'tan transfer ettiği Garry Rodrigues, Atiker Konyaspor maçı ile ilk resmi mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Riekerink'in Yasin Öztekin ve Bruma'nın yokluğunda Rodrigues'e ilk 11'de forma giydirmesi bekleniyor.

Kaleci Fernando Muslera ise sol el serçe parmağındaki kırık yüzünden Atiker Konyaspor mücadelesinde özel eldivenle sahaya çıkacak

Atiker Konyaspor ile Galatasaray 31. randevuda

Atiker Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında bugün oynayacakları maç ile birlikte 31. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 23'e 2 üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda saat 19.00'da Atiker Konyaspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 16 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 33 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 3. sırada yer alırken, yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 24 puanla 7. sırada bulunuyor.

Galatasaray'da cezalı ve sakat oyuncular düşündürüyor

Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına birçok oyuncusundan yoksun olarak çıkacak. Tuzlaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda kırmızı kart gören Yasin Öztekin ile Bruma cezalarından dolayı oynamayacak. Sakatlıkları devam eden Cenk Gönen, Serdar Aziz, Eray İşçan, Cavanda, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş de forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılar, Muslera ile Podolski'yi ise Konyaspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.





Sneijder ile De Jong, sınırda

Sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcuları Wesley Sneijder ile Nigel de Jong, Konyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

YASİN, BRUMA VE CHEDJOU CEZALI

Galatasaray'da kart cezalısı olan Yasin Öztekin, Armindo Bruma ve Aurelien Chedjou, Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı takımın Tuzlaspor ile yaptığı Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Yasin Öztekin ve Chedjou cezalı duruma düşmüştü. Gördüğü kırmızı kart nedeniyle kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen Yasin Öztekin ile yeni dönemde kadroda düşünülmeyen Chedjou, yarınki maçın kadrosunda yer almayacak.

Bruma, ligin 16. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında, bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı olmuştu.

Galatasaray'da tedavisi tamamlanan ancak henüz hazır durumda olmayan Tolga Ciğerci de maçta forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Luis Cavanda ile kaleciler Cenk Gönen ve Eray İşcan da müsabakanın kadrosunda bulunmayacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, Atiker Konyaspor karşısında ilk resmi maçına çıkacak. Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in, kanat oyuncuları Yasin Öztekin ve Bruma'nın yokluğunda Rodrigues'e ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

MUSLERA ÖZEL ELDİVENLE!

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, parmağındaki sakatlık nedeniyle Atiker Konyaspor maçında özel eldivenle mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takımın Antalya'da yaptığı hazırlık kampında sol el serçe parmağı kırılan Uruguaylı kaleci, kendisi için hazırlanan özel eldivenle sahaya çıkacak.

Cenk Gönen ve Eray İşcan'ın sakat olması nedeniyle sarı-kırmızılı takımın yedek kalecisinin, altyapıda oynayan 17 yaşındaki Batuhan Ahmet Şen olması bekleniyor.





Ahmet Çalık: "Hayal ettiğim kulübe geldim"

Galatasaray'ın yeni transferi Ahmet Çalık, formayı giydikten sonra açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı milli futbolcu Ahmet Çalık, hayalini kurduğu kulübe geldiğini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımda 3 numaralı formayı giyecek olan Ahmet Çalık, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Hayal ettiğim kulübe geldim. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Adaptasyon sürecini hemen atlatıp elimden geleni yapmak ve çok çalışmak istiyorum. Galatasaray adının olduğu her yerde şampiyonluklar vardır. Ben de buraya şampiyonluklar yaşamaya geldim." şeklinde konuştu.

Menajerinin telefonu sonrasında kariyerinin yer değiştirdiğini belirten 22 yaşındaki futbolcu, "Evde oturuyordum menajerim aradı ve 'inşallah Galatasaray olacak.' dedi. İçim kıpır kıpır oldu. Önce babama söyledim, o da heyecanlandı. Ardından kulüpler görüştü. Biraz uzun sürdü ama mutlu sona ulaştık. Emeği geçen herkese teşekkür etmek ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray taraftarıyla bir an önce buluşmak istediğini vurgulayan milli stoper, şunları kaydetti:

"Çok sabırsızım. Bir an önce Türk Telekom Arena'ya çıkıp maçlar kazanmak, taraftarımızla beraber şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Taraftarlarımız bizleri yalnız bırakmasınlar. Bizler her zaman onlar için savaşacağız, elimizden geleni yapacağız. İnşallah şampiyonluklar yaşayacağız."

Mete Kalkavan düdük çalacak

Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sarper Barış Şaka.

Konyaspor 19 maçtır galibiyete hasret

Konyaspor, Galatasaray’ı ligde 19 maçtır yenemiyor. Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında evindeki maçta 1-0’lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 19 karşılaşmadan 15’ini yitirdi, 4’ünde berabere kaldı, galip gelemedi.

Konya’daki maçlar

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda rakibi karşısında galibiyetlerde 10-2 önde bulunuyor. Konya’daki 15 lig maçında 10 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, rakibine 2 kez yenildi. İki takım Konya’da ayrıca 1990-1991 sezonunda 1-1, 2006-2007’de 2-2, 2013-2014’te de 0-0 berabere kaldı.

En farklı skorlu galibiyetler

2007-2008 sezonunda İstanbul’da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken, bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0’lık sonuçlarla aldı.

Galatasaray ile Konyaspor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

2008-09 Galatasaray - Konyaspor: 4 - 1

Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1

2010-11 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1

Galatasaray - Konyaspor: 2 - 0 (Seyircisiz)

2013-14 Galatasaray - Konyaspor: 2 - 1

Konyaspor - Galatasaray: 0 - 0

2014-15 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 5

Galatasaray - Konyaspor: 1 - 0

2015-16 Konyaspor - Galatasaray: 1 - 4

Galatasaray - Konyaspor: 0 - 0