Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maç 19:00'da başlayacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Bajic, Milosevic, Rangelov
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Linnes, Josue, Sneijder, Derdiyok
Yedekler: Batuhan Şen, Ahmet Çalık, Podolski, Rodrigues, Berk, Kerem, Birhan.
TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink