Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz haftalarda İzmir Adliyesi’ne gerçekleştirilen terör saldırısında büyük bir kahramanlık örneği göstererek teröristlerle çatışan ve şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in oğlu Murat Tolunay Sekin de Atiker Konyaspor-Galatasaray maçını izledi.

Yönetimin davetlisi olarak Konya’ya gelen şehit polis Sekin’in oğlu Murat Tolunay Sekin’e Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan tarafından üzerinde isminin yazdığı 42 numaralı yeşil beyaz forma hediye edildi. Futbolcular serenomiye şehit plis memuru Fethi Sekin'i olu Murat Tolunay Sekin ile birlikte ellerinde 'Vatan size minnetter' yazılı pankart ile çaktı. Ardınhdan da Atiker Konyasporlu futbolcular Tolunay Sekin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.