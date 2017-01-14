Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Süper Lig'de 31 Mart 2012'deki Orduspor maçında gol atan Sarıoğlu, tam 5 yıl sonra gol atmış oldu. Sabri Sarıoğlu ayrıca Konyaspor’a karşı oynadığı son beş lig maçında bir gol atıp üç asist yaptı.