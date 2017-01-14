Son olarak Süper Lig'de 31 Mart 2012'deki Orduspor maçında gol atan Sarıoğlu, tam 5 yıl sonra gol atmış oldu. Sabri Sarıoğlu ayrıca Konyaspor’a karşı oynadığı son beş lig maçında bir gol atıp üç asist yaptı.
Sabri'den 5 yıl sonra bir ilk!
14.01.2017 - 20:38 | Son Güncelleme: 14.01.2017 - 20:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaştığı maçta gol atan Sabri Sarıoğlu tam 5 yıl aradan sonra gol attı.
Etiketler : sabri sarıoğlu,galatasaray,konyaspor,süper lig,
437917 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/437917.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
11
6
0
36
11
25
39
2
Beşiktaş
16
10
5
1
28
13
15
35
3
Galatasaray
16
10
3
3
30
16
14
33
4
Fenerbahçe
16
9
4
3
34
12
22
31
5
Bursaspor
17
8
3
6
21
19
2
27
6
Osmanlıspor FK
16
6
8
2
21
16
5
26
7
Konyaspor
16
6
6
4
20
16
4
24
8
Gençlerbirliği
16
5
7
4
16
12
4
22
9
Antalyaspor
16
6
4
6
16
20
4
22
10
Trabzonspor
17
6
3
8
14
21
7
21
11
K.D.Ç. Karabük
17
6
3
8
20
25
5
21
12
Akhisar Bld.
17
5
5
7
11
18
7
20
13
Alanyaspor
17
5
3
9
24
34
10
18
14
Kasımpaşa
16
5
3
8
18
25
7
18
15
Ç. Rizespor
17
4
4
9
18
29
11
16
16
Kayserispor
17
3
3
11
14
31
17
12
17
Gaziantepspor
16
3
2
11
15
27
12
11
18
Adanaspor
16
2
4
10
13
24
11
10
17. Hafta Maçları
13.1.2017
Bursaspor 1 - 2 Trabzonspor
14.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 0 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
14.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 2 - 3 Çaykur Rizespor
14.1.2017
Medipol Başakşehir Fk 5 - 0 Kayserispor
14.1.2017
Atiker Konyaspor - Galatasaray
15.1.2017
Kasımpaşa - Gençlerbirliği
15.1.2017
Gaziantepspor - Antalyaspor
15.1.2017
Fenerbahçe - Adanaspor
16.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Göztepe
16
9
4
3
27
16
11
31
2
Evkur Yeni Malatyaspor
17
9
4
4
25
16
9
31
3
Sivasspor
17
8
5
4
24
15
9
29
4
Eskişehirspor
16
9
4
3
29
19
10
28
5
Boluspor
17
8
3
6
27
28
1
27
6
Balıkesirspor
16
6
6
4
28
17
11
24
7
Ümraniyespor
16
6
5
5
21
16
5
23
8
Altınordu
16
5
7
4
23
21
2
22
9
Denizlispor
16
7
3
6
23
19
4
21
10
Giresunspor
16
5
6
5
20
16
4
21
11
Şanlıurfaspor
17
5
6
6
17
15
2
21
12
Gaziantep BŞB
16
5
3
8
18
22
4
18
13
Adana Demirspor
16
4
9
3
18
18
0
18
14
Bandırmaspor
16
3
5
8
15
22
7
14
15
Elazığspor
17
5
5
7
15
17
2
14
16
Manisaspor
17
3
7
7
16
27
11
13
17
Samsunspor
16
2
5
9
6
23
17
11
18
Mersin İ.Y.
16
3
3
10
12
37
25
9