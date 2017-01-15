Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 26 puanla 6. sırada bitiren başkent ekibi, 2017'deki ilk resmi maçına çıkacak. Ligde oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen mor-sarılı ekip, Beşiktaş karşısında da yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. Osmanlıspor'da Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Ndiaye, bu maçta forma giyemeyecek. Takımın 5 golle en skorer ismi konumundaki Ndiaye'nin dışında, kart cezalısı Musa Çağıran ve uzun süredir sakat olan Engin Bekdemir ile Tugay Kacar da Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Adale ağrısı bulunan Brezilyalı bek Pinto'nun da yarın oynaması beklenmiyor. Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Ali Palabıyık düdük çalacak.