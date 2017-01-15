Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altyapısında yetiştiği Galatasaray'da 2001-2002 sezonunda profesyonel olan ancak ertesi sezon Süper Lig'de oynamaya başlayan Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı camiada zaman zaman ağır eleştirilere maruz kalmasına rağmen mücadelesinde yılmadı ve istikrarlı bir şekilde forma bulmayı başardı.

Galatasaray'da birçok önemli başarı yaşayan tecrübeli futbolcu, Atiker Konyaspor maçında attığı golle şampiyonluk yarışındaki takımına önemli 3 puan kazandırdı ve taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Futbol kamuoyunda "Reyiz" lakabıyla adeta fenomen haline gelen 32 yaşındaki Sabri, 15 sezondur top koşturduğu Süper Lig'de 345 maçta görev aldı.

- Formayı kaptırmadı

Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'da ligde görev yaptığı 2002-2003 sezonundan beri sağ bek mevkisine transfer edilen 10 oyuncuyla da girdiği forma rekabetinden başarıyla çıktı.

Sarı-kırmızılı takım kariyerinde sağ bekte oynayan futbolcular Cihan Haspolatlı, Cesar Prates ve Emmanuel Eboue ile rekabet içinde olan tecrübeli futbolcu, bu mevkiye transfer edilen Abel Xavier, Serkan Kurtuluş, Salih Dursun, Veysel Sarı, Tarık Çamdal, Martin Linnes ve Luis Cavanda'ya ise adeta şans tanımadı ve istikrarlı bir şekilde forma giydi.

Galatasaray, 2002-2003 sezonundan beri sağ bek mevkisine transfer ettiği 10 futbolcu için yaklaşık 19 milyon avro bonservis ve kiralama bedeli ödedi.

- Sözleşmesi sona ediyor

Sabri Sarıoğlu, 2014-2015 sezonunda dönemin teknik direktörü Cesare Prandelli tarafından kadro dışı bırakıldı.

Sezon başında kadro dışı kalan ve 21 yaş altı takımına gönderilen tecrübeli futbolcu, yönetici Abdurrahim Albayrak'ın devreye girmesiyle yaklaşık 3 aylık sürecin ardından affedildi ve takımdaki yerini aldı.

Galatasaray'ın lig başlamadan 1 milyon 250 bin avro sabit ücret karşılığında bir yıllığına anlaşmaya vardığı Sabri'nin, sezon sonunda sözleşmesi sona edecek.

- Ligde 5 yıl sonra gol attı

Sabri Sarıoğlu, Atiker Konyaspor maçında attığı golle Spor Toto Süper Lig'de yaklaşık 5 yıl sonra ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de toplamda 14 kez fileleri sarsan tecrübeli futbolcu, bu kulvarda önceki golünü 2011-2012 sezonunda, 31 Mart 2012 tarihinde Orduspor ile oynanan maçta atmıştı.

- Galatasaray'da 15 kupa kazandı

Sabri Sarıoğlu, Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 15 kupa kazandı.Sarı-kırmızılı takım ile 6 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, 4 kez de Türkiye Kupası'nı kaldırdı.Sabri, ayrıca Galatasaray ile 5 kez TFF Süper Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.