Bölgesel Amatör Lig devre arasından sonra bugünkü maçlarla yeniden başladı. Uşak’ta oynanan karşılaşmada ise futbol sahalarında nadir görülen ilginç bir olay yaşandı. Uşak’a 11 kişilik kadro ile gelen Pamukkalespor karşılaşmanın 16. Dakikasında 6-0 yenik duruma düştü. Bu dakikadan sonra Pamukkalespor oyuncuları peş peşe sakatlanarak sahadan çıkınca oyunda 6 kişi kaldılar. Kural gereği 6 kişi kalan Pamukkalespor hükmen mağlup sayıldı.
Bu sonuçla UTAŞ Uşakspor 2. devreye galibiyetle başladı. UTAŞ Uşakspor önümüzdeki hafta ligin iddialı takımlarından Çiğlispor’a konuk olacak.
Maç 16. dakikada 6-0 olunca, futbolcular tek tek sakatlandı
15.01.2017 - 20:07 | Son Güncelleme: 15.01.2017 - 20:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uşak’ta oynanan karşılaşmada ise futbol sahalarında nadir görülen ilginç bir olay yaşandı.
Bölgesel Amatör Lig devre arasından sonra bugünkü maçlarla yeniden başladı. Uşak’ta oynanan karşılaşmada ise futbol sahalarında nadir görülen ilginç bir olay yaşandı. Uşak’a 11 kişilik kadro ile gelen Pamukkalespor karşılaşmanın 16. Dakikasında 6-0 yenik duruma düştü. Bu dakikadan sonra Pamukkalespor oyuncuları peş peşe sakatlanarak sahadan çıkınca oyunda 6 kişi kaldılar. Kural gereği 6 kişi kalan Pamukkalespor hükmen mağlup sayıldı.
Etiketler : UTAŞ uşakspor,
438110 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/438110.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
11
6
0
36
11
25
39
2
Galatasaray
17
11
3
3
31
16
15
36
3
Beşiktaş
16
10
5
1
28
13
15
35
4
Fenerbahçe
16
9
4
3
34
12
22
31
5
Bursaspor
17
8
3
6
21
19
2
27
6
Osmanlıspor FK
16
6
8
2
21
16
5
26
7
Antalyaspor
17
7
4
6
19
20
1
25
8
Konyaspor
17
6
6
5
20
17
3
24
9
Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
22
10
Trabzonspor
17
6
3
8
14
21
7
21
11
K.D.Ç. Karabük
17
6
3
8
20
25
5
21
12
Kasımpaşa
17
6
3
8
21
25
4
21
13
Akhisar Bld.
17
5
5
7
11
18
7
20
14
Alanyaspor
17
5
3
9
24
34
10
18
15
Ç. Rizespor
17
4
4
9
18
29
11
16
16
Kayserispor
17
3
3
11
14
31
17
12
17
Gaziantepspor
17
3
2
12
15
30
15
11
18
Adanaspor
16
2
4
10
13
24
11
10
17. Hafta Maçları
13.1.2017
Bursaspor 1 - 2 Trabzonspor
14.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 0 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
14.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 2 - 3 Çaykur Rizespor
14.1.2017
Medipol Başakşehir Fk 5 - 0 Kayserispor
14.1.2017
Atiker Konyaspor 0 - 1 Galatasaray
15.1.2017
Kasımpaşa 3 - 0 Gençlerbirliği
15.1.2017
Gaziantepspor 0 - 3 Antalyaspor
15.1.2017
Fenerbahçe - Adanaspor
16.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
17
10
4
3
32
19
13
31
2
Göztepe
17
9
4
4
29
20
9
31
3
Evkur Yeni Malatyaspor
17
9
4
4
25
16
9
31
4
Sivasspor
17
8
5
4
24
15
9
29
5
Boluspor
17
8
3
6
27
28
1
27
6
Balıkesirspor
16
6
6
4
28
17
11
24
7
Denizlispor
17
8
3
6
27
21
6
24
8
Ümraniyespor
16
6
5
5
21
16
5
23
9
Altınordu
17
5
7
5
23
24
1
22
10
Giresunspor
16
5
6
5
20
16
4
21
11
Şanlıurfaspor
17
5
6
6
17
15
2
21
12
Adana Demirspor
17
4
10
3
18
18
0
19
13
Gaziantep BŞB
16
5
3
8
18
22
4
18
14
Bandırmaspor
17
4
5
8
17
22
5
17
15
Elazığspor
17
5
5
7
15
17
2
14
16
Manisaspor
17
3
7
7
16
27
11
13
17
Samsunspor
17
2
5
10
6
25
19
11
18
Mersin İ.Y.
17
3
4
10
12
37
25
10