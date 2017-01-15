Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, evinde Adanaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Dilmen'in açıklamaları:

"FENERBAHÇE KONTRA ATAK TAKIMI DEĞİLDİR"

"Fenerbahçe zorunluluk ya da değil enteresan bir kadro ile sahaya çıktı. Maç içerisinde Fenerbahçe, rakip takım ne yapacak diye beklerken maçın ilk yarısında peş peşe pozisyonlar yedi. Fenerbahçe kontra atak takımı değildir. Kendi sahasında oyuna hakim olmalı, baskı kurmalı."

"İLGİNÇ BİR GÖRÜNTÜ"

"Taraftar da gelmiyor. Şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe 5-6 bin kişiye oynuyor. İlginç bir görüntü."

"F.BAHÇE SÜRPRİZ YAPTI"

Fenerbahçe'ye Akdeniz yaramadı diyelim. Fenerbahçe, Güney bölgesinde 4 puan kaybetti. Geçen seneden 8 puan eksik toplamış Fenerbahçe. İçeride hem Adana'yı, hem de Alanya'yı yenemedi. Fenerbahçe sürpriz bir puan kaybetti.

"F.BAHÇE GELECEK HAFTA BYE-BYE DEME MAÇINA ÇIKACAK"

Fenerbahçe karışık sebze çorbası yaptı. Kadro dizilişi karman çormandı. Gelecek hafta (Başakşehir) ya 'bye-bye' deme maçına çıkacak, ya da bu işte olabilirim maçına."

"BEĞENİLMEYEN G.SARAY, F.BAHÇE'NİN ÖNÜNDE BİTİRDİ"

"Pereira dönemine bakarsak, muhtemelen 17 hafta sonunda daha yüksektir puanı. Fenerbahçe, genel kanı olarak beğenilmeyen Galatasaray'ın ilk yarı 4 puan gerisinde bitiridi."