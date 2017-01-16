Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Basketbol Ligi’nde All-Star 2017 yine muhteşemdi. Görsel şovlar, yarışmalar, konserler ve sürprizleriyle basketbolseverler unutulmayacak bir gün yaşadı. Etkinlik Leaseplan yetenek yarışmasııyla başladı. Kenan Sipahi (Beşiktaş) ile Yiğit Arslan (TOFAŞ) finale kaldı. Kenan parkuru 44 saniyede tamamlarken, 39 saniyede bitiren Yiğit birinci oldu. Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilen ve tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak olan organizasyonda Asya Karması 140-135’lik skorla Avrupa Karması’nı mağlup etti. Maçın istatistikleri şöyle:

ASYA KARMASI: Barış Ermiş (3s, 6a) Udoh (1r, 1a) Bogdanovic (11s, 4r, 3a) Sloukas (10s, 3r, 10a) Ponitka (7si 2r, 3a) Furkan Korkmaz (11s) Okben Ulubay (4s, 3a) Thedore (14s, 6r, 6a) McKissic (15s, 3r, 2a) Wright (22s, 9r, 8a), Summers (26s, 4s, 3a) Jefferson (17s, 4r).

AVRUPA KARMASI: Cedi Osman (7s, 3a) Wanamaker (13s, 3a) Clyburn (7s, 2a, 2r) Stimac (10s, 17e, 4a) Clark (13s, 4r) Klobucar (15s, 3a) Daye (19s, 6r, 7a) Heurtel (16s, 9a) Sinan Güler (18s, 3r, 5a), Dunston (9s). > Bünyamin ÇELİK

Arda’dan 7 sayı

All-Star maçında izleyenleri şaşırtan ve güldüren bir sürpriz yaşandı. Barcelona’da oynayan milli futbolcumuz Arda Turan 10 numaralı formasıyla Avrupa takımında yer ve 7 sayıyla oynadı.

MVP JULIAN WRIGHT

Trabzonspor Medical Park forması giyen Julian Wright, All-Star karşılaşmasının MVP’si seçildi. 21.40 dakika sahada kalan Amerikalı oyuncu, 22 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle oynadı.

ÜÇLÜK MELİH’TEN SORULUR

ING Bank 3 sayı yarışmasının finalinde Vasilije Micic (TOFAŞ) 10 sayıda kalırken, Melih Mahmutoğlu 22 sayıyla birinci oldu. Fenerbahçeli oyuncu bu kategoride üst üste 2. defa şampiyonluğa ulaştı. Yarışmada birinci olan sporculara 10 biner lira para ödülü verilirken, Melih Mahmutoğlu, “Biz bu organizasyonu yapabiliyorsak şehitlerimiz sayesindedir” diyerek, kazandığı parayı şehit ailelerine bağışladı.