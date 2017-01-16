Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Ne ummuştu ne buldu Fenerbahçe... Ligin ikinci yarısına fırtına gibi girecekti sarı-lacivertliler. İlk 3 maçta 9 puan alacak, liderin ensesine yapışacaktı! Rakiplerinin kazanmasıyla da ekstra bir reaksiyon göstermesi bekleniyordu sarı-lacivertlilerin ama Kadıköy’de gece büyük sürprizlerle başladı. Tribünler neredeyse bomboştu... Dirk Advocaat yine 4-3-3’e dönmüştü... Kjaer’in yokluğunda Neustadter’in oynaması normaldi fakat kimse ne Ozan’ı bekliyordu ilk 11’de ne de düne kadar kadro dışı olan Aatıf’ı... Asıl sürprizi yapan ise Adanaspor oldu. Lig sonuncusu Kadıköy’de çok farklı bir profil çiziyordu. Savunmada kalabalık, hücumda hızlı, ayağa paslı cesur oyunuyla tehlike sinyali veriyordu konul ekip. Ancak bunu göremeyen Fenerbahçe kalesinde golü gördü.

Tek kişilik ordu Itanje

Henüz 6. dakikada Magaye’nin pasında Neustadter’in hatasını değerlendiren Cem, Volkan Demirel’e takıldı ama Adana madeni keşfetmişti. 17’de Josef’e ceza alanında yapılan faulde hakem penaltıyı es geçen hakem Serkan Çınar Fenerbahçelileri çıldırtırken Adanaspor’u da oyuna bağladı. 23’te Foguinho’nun akıl dolu ara pasında Neustadter ile Skrtel’in hatasını affetmeyen Magaye, Volkan’ı çalımladı ve ağları havalandırdı: 1-0. 40’ta Mehmet Topal skoru eşitledi: 1-0. Ancak ilk yarının skorunu Fenerbahçe’nin stoper anlaşmazlığına 45+1’de cezayı kesen Roni oldu: 2-1. İkinci yarıda tüm hatlarıyla saldıran sarı-lacivertliler 78’de Skrtel’in kazandırdığı penaltıyı Fernandao’yla değerlendirdi: 2-2. Ama Itanje inanılmaz performansıyla tabelanın değişmesini önledi. Fenerbahçe bu beraberlikle birlikte belki de şampiyonluğa el salladı.