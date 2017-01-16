Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakem kararlarına büyük tepki gösteren Yıldırım, “17. dakikada penaltı var. Hiçbir şey vermiyorsun devam ettiriyorsun, maçın gidişiyle oynuyorsun. Milyonlarca avro harcıyoruz. Bunca emek boşa gidiyor. Bir düdükle boşa gidiyor. Bu stat dolu olsaydı insanlar sahaya inerdi” derken, “Ondan sonra birlik beraberlik için ses çıkarmayın deniyor. Siyasetçileri göreve çağırıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve diğerlerine sesleniyorum. Terör gibi olmaya başladı. Burada da hakem terörü var” sözlerini kullandı.

Ne ceza verirseniz verin

“Bana ceza vermeniz olayı çözecekse ben hiç tribüne gelmeyeyim. Ama söyleyeceğiz doğruları yanlışları. Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tenkit edince size hiçbir şey olmuyor. Federasyon ve hakeme bir şey söylediğiniz zaman size ceza veriyorlar. Ne ceza verirseniz verin” diyen Başkan, “Çok geniş açıklama yapacağım yakında. TFF Türk sporu için ne yapıyor? Başbakanın maaşı 25 bin TL. Federasyonda kaç kişi 25 bin alıyor bakalım. Aykut hoca konuştu, yanlış mı? Doğru. Bugün (dün) Ümit (Özat) hoca konuştu. Yanlış mı? Değil. Hep oturalım konuşalım. MHK başkanı bir başkanla oturup 4 saat yemek yiyor. Hem de bir defa değil iki defa. Bizle bir telefonla konuştular mı? Sonra inkar ediyorlar” vurgusu yaptı.

Her gün tiyatro oynanıyor

Aziz Başkan şöyle devam etti: Bunu devletin en üst kademelerine kadar taşıyacağım. Hep hata var, hep hata var. Bunun karşılığında menfaat var. Hâlâ bildiklerini okuyorlar. Çünkü TFF gerekeni yapmıyor. Bu sistem yürüyemez. Hata yapan ceza alacak. Mete Kalkavan’ın hali neydi öyle? İstikrar olacak hakem kararlarında. Bizimkiler kafalarına göre karar veriyor. Türk futbolu böyle gelişmez. Her gün tiyatro oynansın. Türkiye’nin elde edeceği başarı da tesadüf olur...

Seferberlik ilan etmeliyiz

∂ “Türk futbolu bir 10 sene sonra da bugünkü tablodan kurtulamaz. Almanya, Belçika, Macaristan’ın 2000’lerde hiçbir oyuncusu yoktu. Bir çalışma, plan yaptılar. Seferberlik ilan ettiler. 5-10 sene sonra böyle oyuncular yetiştirdiler. Dünyanın her yerinde sporcuları var. Hoca var, sportif direktör var. Bir gün çağırın da hep beraber oturalım “Böyle bir plan hazırladık, alt yapılara şöyle yapacağız” diye... Herkes para yeme peşinde.”

100 milyon alıyormuşuz!

∂ “Devlete çağrı yapıyorum buradan. Bu spora el atın. Yazık yani yazık. Böyle bir düzen olur mu ya? TRT’de bir tanesi çıkıyor Fenerbahçe yayın gelirinden 100 milyon dolardan fazla alıyor diyor. 30 milyon alıyoruz. Yarısı TL yarısı Dolar. Ayıp yani. Kimse gerçekleri konuşmuyor..”.

30 oyuncu seçemiyorlar

∂ “Böyle bir sistem olmaz. Sizler de bu çarkın içinden çıkın. Medyaya söylüyorum. Doğruları yazın. Türk Milli Takımı başarılı olamaz. Bu sistemle olmaz. 30 tane oyuncu seçemiyorsunuz. Bizim yerli oyuncular hepsi çağ atlamış zannediyor kendini. Hiçbirinde bir gelişme yok...”

5 sene yabancı yasağı gelsin

∂ “5 sene yabancıların Türkiye’ye girişini yasaklayalım. Altyapıyı destekleyelim. Bir şeyler yapmak lazım. Orada beyler paraları alıyorlar, yiyorlar. Bir antrenör gönderiyorlar Adana’nın başına, orada da devam ediyor. Böyle iş mi var ya? Eğitmen yok. Bunların devletin ve Federasyonun sorunu. Federasyon sadece ceza veriyor...”

Oyuncularına da sert çıktı

∂ Yıldırım futbolcularına da çıkışarak, “Kötü oynadık. Böyle profesyonellik olmaz. Seyirci geliyor gelebildiği kadarıyla. Soğuk havada... Takımın başarılı olmasını bekliyorlar. Oyuncular bunun idrakinde değiller. Birkaç tanesi hariç” şeklinde konuştu.

KULÜPLER BİRLİĞİ’NE HABER GÖNDERDİ

“Eğer kulüpler şikayetlerinde gerçekten samimiyse, gelin hep birlikte oturup konuşalım, Federasyonu yeniden seçelim. Varsa çürük elma temizlensin. Bu problemi bir şekilde çözelim. Hakemler kafalarında hep planla sahaya çıkıyor. Bugün hakem 2-2’den sonra maç 2-2 bitsin diye her şeyi yaptı. Bu Federasyon, oradan gitmeyeceklerini anladıkları için bu hareket, bu tavır devam edecek. Bir araya gelirsek, operasyon yaparsak herkes dikkat eder...”