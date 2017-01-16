Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbol dünyasını kasıp kavuran Çin, şok bir karara imza attı. Shakhtar Donetsk'ten Alex Teixeira, Zenit'ten Hulk, Beşiktaş'tan Demba Ba, Galatasaray'dan Burak Yılmaz, Atletico Madrid'den Jackson Martinez, Chelsea'den Ramires, Chelsea'den Oscar ve Boca Juniors'tan Carlos Tevez gibi bir çok yıldızı ülkelerine getiren Çinliler, bundan böyle transferde daha temkinli davranacaklar. Çünkü ülkedeki yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gidildi.

4'TEN 3'E DÜŞÜRDÜLER

Takımlar için 4+1, yani 1 tanesi Asya vatandaşı olmak üzere 5 yabancı futbolcu kadroda tutulabiliyor ve bunların 4'ü sahada yer alabiliyordu. Şimdi ise kural 3'e düşürüldü.

KADRODA U-23 ZORUNLULUĞU

Çin Futbol Federasyonu, 4 Mart'ta başlayacak yeni sezon öncesinde Süper Lig ekiplerine yapılan bildirimle, yeni kurallar hakkında bilgi verdi. Bu durumun kulüplerin transfer harcamalarında azalmaya yol açması bekleniyor. Yeni kurallar çerçevesinde ayrıca her takım bir maçta bir tane Çin U-23 oyuncusu sahaya sürmek zorunda olacak. Ayrıca bu futbolculardan iki tane de 18 kişilik maç kadrosunda bulundurmak zorunda olacak.