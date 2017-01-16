Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016 yılının kısa değerlendirmesini yapan Beşiktaşlı futbolcu sezon başında ayrılma planları yaparken, şampiyonlukta önemli pay sahibi olduğunu vurguladı, "Şenol Güneş geçen Ocak ayında bana kulüp bulmamı söyledi. Ancak ben bu tarihten sonra lig bitimine kadar 13 maça çıktım. Yeni statta şampiyonluğu kutladık ve 7 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Taraftarların yıllarca unutmayacağı Napoli galibiyeti ve Benfica beraberliği de var" diye konuştu.

Tosic ayrıca "2016'daki en önemli olayın şampiyonluk kutlamaları olduğunu dile getiren Tosic, Boğaz'daki tur unutulmazdı. Taraftarlarla beraber tur attık. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarına karşı şampiyonluk şarkıları söyledik. Oradan inip yeni stadımıza girdik" ifadelerini kullandı.