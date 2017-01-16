Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, ''Şampiyon olmak istiyorsak hakemleri de yenmeliyiz'' dedi.

“Şampiyon olmamız için hakemleri de yenmemiz lazım. Bizim bizden başka dostumuz yok” diyen Demirel, hesaplarında olmayan bir puan kaybı yaşadıklarını söyledi.

HAKEMLERİ DE YENMELİYİZ

Volkan Demirel, “Hiç hesabımızda yoktu. Ancak ilk yarıdaki oyunumuzla da olmazdı. Şampiyon olmak istiyorsak, kazanmamız gerekiyordu. Kayseri, Alanya ve bu maç. Umuyorum ki önümüzde 17 hafta var, bunları telafi ederiz; tabii ki bu şekilde oynayarak değil. Bizim bizden başka dostumuz yok. Hakem kararları da önemli. Biz hem hakemi, hem rakibi, hem herkesi yenmemiz lazım ki, şampiyon olalım” diye konuştu.