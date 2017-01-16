Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arda Turan'ın Basketbol All-Star'da sahaya çıkması İspanyol basınında ses getirdi. Yıldız futbolcunun bir gün öncesinde Las Palmas'a karşı 90 dakika mücadele ettikten sonra ertesi gün All-Star maçında sahaya çıkması İspanyol basının da dikkatini çekti.

El Nacional: Arda Turan All-Star'da basketbol oynayabilmek için futbolu bıraktı derken oyuncunun az süre aldığı buna rağmen iyi performans gösterdiği yazıldı.

Estadio Deportivo, Arda Turan'ın Las Palmas maçında 90 dakika oynadıktan ertesi gün basketbol All-Star maçında sahaya çıktığını yazdı.

1 GOL 1 ÜÇLÜK

Sport gazetesi espri yaparak Barcelonalı futbolcunun haftayı 1 gol ve 1 üçlükle kapattığını yazarken Arda Turan'ın bu sezon bir kez daha kez hat-trick yaptığını yazdı.

Mundo Deportivo ise Arda Turan'ın davet edildiği All-Star organizasyonunun yıldızı olduğunu yazdı.

EVİNDE BASKETBOL SAHASI VAR

Basketbolla içli dışlı olan Arda Turan'ın Barcelona'daki evinde bir basketbol sahası da bulunuyor.