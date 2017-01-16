Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2015 yılına göre yayınlanan rapordaki rakamlara göre Galatasaray, 27 milyon euroluk transfer maliyeti ve 0 transfer geliriyle listede kendisine 13. sırada yer buldu. Galatasaray'ın transfer maliyeti rakamıyla geçtiği Avrupa kulüpleri arasında Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, Zenit gibi Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinin yanısıra Aston Villa, West Ham United gibi İngiliz kulüpleri de yer aldı.

Raporda, Galatasaray'ın toplam gelirinin %18'ini transfer maliyetlerine ayırdığı belirtilirken, raporun başka bir grafiğinde de Türk kulüplerinin 'ortalama' olarak gelirlerinin %80'ini oyuncu maaşlarına ayırdığına değinildi.

NET TRANSFER HARCAMASINDA GALATASARAY, PSG'Yİ GEÇTİ

Galatasaray'ın 27 milyon euroluk net transfer maliyetinin yanında net transfer harcamasına da yer verildi. Rapora göre Galatasaray'ın net transfer harcaması 17 milyon euro oldu. Galatasaray, net transfer harcaması açısından Paris Saint-Germain'i geride bırakırken, Real Madrid ve Borussia Dortmund gibi kulüplere bu kalemde geçildi.

TRANSFERE EN ÇOK PARA HARCAYAN KULÜP MANCHESTER UNITED

Hem net transfer maliyetleri, hem de net transfer harcaması açısından listenin zirvesinden ise sırasıyla 100 milyon euro ve 144 milyon euro ile Manchester United yer aldı. Dünyanın en çok gelir elde eden kulüplerinden biri olan Manchester United, harcama alanında listenin zirvesinde yer alsa da sadece bütçesinin %19'unu bu kalemlere ayırdı. Listenin 4. sırasında yer alan Inter ise bütçesinin %35'ini net transfer maliyetlerine ayırarak bu alanda ilk sırada yer aldı.

GALATASARAY, GELİRLERİYLE TEK TÜRK KULÜBÜ

Transfer harcamalarının ve maliyetlerinin yer aldığı UEFA raporunda, kulüplerin elde ettiği gelirlere de yer verildi. Avrupa'nın en çok gelir elde eden 30 kulübünün yer aldığı listede tek Türk kulübü Galatasaray oldu.

Galatasaray, 2015 yılındaki 148 milyon euroluk geliriyle listede 26. sırada kendisine yer buldu. İngiliz kulüplerinin hegemonyasının gözlendiği listede tam 15 Ada kulübü yer aldı.

Galatasaray'ın bir önceki yıl olan 2014'e göre 47 milyon euro daha fazla gelir elde ederk listenin yüzde olarak en büyük sıçramayı yapan ikinci takımı oldu. Bu alanda listenin zirvesinde ise %266'lık gelir artışıyla, toplam gelir açısından 29. sırada yer alan Leicester City oldu. Championship'ten Premier Lig'e yükselen ve yeni yayın anlaşmasıyla rekor yapan gelirlerden adeta 'abad' olan Leicester, gelirini 99 milyon euro artırarak 136 milyon euroya yükseldi.

İŞTE ELDE ETTİĞİ GELİRLE ZİRVEDE OLANLAR

Listenin zirvesini ise 578 milyon euro ile Real Madrid aldı. Barcelona, 561 milyon euro ile ikinci sırada, Manchester united ise 521 milyon euro ile üçüncü sırada yer aldı. Alman devi Bayern Münih, beşinci sıraya gerilerken, Paris Saint-Germain 484 milyon euroluk geliriyle dördüncü sıraya yükseldi.