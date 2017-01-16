Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Asbaşkanı Deniz Atalay, Pazarlama ve Sponsorluklardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu’nun da katıldığı ziyarette Fikret Orman, Büyükelçi Salem M. Al-Shafi’ye isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.