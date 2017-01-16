Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 kazandıkları Osmanlıspor maçının ardından hem galibiyeti değerlendirdi hem de transferle ilgili sorulara yanıt verdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Şenol Güneş "İlk yarını son maçını kazandık ve puanımızı 38 yaptık. Bu maçta da puan kaybetseydik sıkıntı olurdu. 40'ın üzerine puan almamız gerekiyordu. Önemli bir maçtı. Beklediğimizden daha iyi hava ve saha koşulları vardı Rakibin de eksikleri vardı. Bizim takımın konsantrasyonu üst seviyedeydi. Takım oyunu, takım savunmamız iyiydi. Ancak rakip gelmese bile geride fazla kaldık. Hak eden takım bizdik. Kazanılan üç puan önemli. Bu koşullarda ve böyle iyi bir takımı yenmek bizim için önemliydi. Bana göre haftanın maçıydı. O yüzden 3 puan sevindirici" diyerek maçı değerlendirdi.

Güneş, transfer konusunda ise "Transferle ilgili bütün bilgileri başkanla paylaştım. Bütün hamleleri onlar yapıyorlar. Ben kimseyi kovmuyorum. Spekülasyon ve algı yapılıyor. Biz burada görevliyiz. Başkan ve yönetim bize görev verdi, biz de onu yapıyoruz. Düşüncelerimizi onunla paylaşıyoruz. Elimizdeki oyuncularla iyi sonuçlar almaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.