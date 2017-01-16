Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada "Çabaladık ama ciddi bir pozisyon bulamadık" şeklinde konuştu.

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Akçay "Ataklarımızın büyük bölümü, adeta duvara toslayıp geri geldi. Yine de takımın gücü ve isteği maçında içinde olmamızı sağladı. Beşiktaş'ın ilk golü güzel bir vuruşla oldu. O gol bizi demoralize etse de sonra oyunda ağırlığımızı ortaya koyduk. Gol için ciddi çabamız oldu ama ciddi bir pozisyon bulamadık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum; kazandılar. Verilere bakarsınız biz de kazanabilirdik ama oyun ve taktik açısından çok üstünlük kuramadık" dedi.