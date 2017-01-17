Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkesi ve milleti için şehit düşenlerin ailesine sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Ne mutlu annesine ve babasına ki bir şehit evladı oldu. İnşallah bir an önce bu terör laneti biter" diye konuştu.