Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun ikinci yarısının ilk maçında sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Alanyaspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar maç boyunca istifaya çağrılmıştı. Tecrübeli teknik adam ise karşılaşma sonunda, "Bu kadar nankör olabileceklerini düşünmüyordum" diyerek tepki koymuştu. Hüseyin Kalpar, bu gelişmelerin ardından dün yönetime istifasını sundu ve Alanyaspor'u Süper Lig'e taşıyan başarılı teknik adamla yollar ayrıldı.

ERTUĞRUL SAĞLAM'LA GÖRÜŞTÜLER

Vakit kaybetmeden hoca arayışı içerisine giren Alanyaspor'un son olarak Bursaspor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam ile temasa geçtiği ve deneyimli çalıştırıcıyla kurulan temasların olumlu geçtiği ifade edildi.