Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uruguaylı stoper Caceres'in transferinde istediği sonuçları elde edemeyen Trabzonspor, G.Saray ile yolları ayıracak Chedjou ile ilgilenmeye başladı. G.Saray yöneticilerin de doğruladığı bu transfer görüşmeleri kapsamında Karadeniz ekibi bonservis bedeli ödemeyecek.

TEKLİF YAPILDI

Fırtına'nın Chedjou'ya da G.Saray'da aldığı 2.2 milyon Euro'dan daha az bir rakam teklif ettiği ve Kamerunlu'nun bu seviyeye inmesi durumunda imzaların atılacağı ifade edildi. Trabzonspor'un Chedjou'ya yılda 1 milyon 600 bin Euro önerdiği öğrenilirken, oyuncunun kesin kararını vermek için birkaç gün süre talep ettiği öğrenildi. Chedjou bu sezon G.Saray'da 15 maçta görev yaptı ve 1 gol attı.