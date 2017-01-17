Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YASİN ÖZTEKİN

Cimbom'da 2 defa kadro dışı kalan Yasin'in de bu isimler arasında olduğu öne sürüldü. Menajeri, geçmişte yönetim ile zaman zaman ters düşmüştü. Bu dönemde F.Bahçe ile görüşüldüğü önü sürüldü.

VELİ KAVLAK

Bir dönem takımın yeni atom karıncası olarak görülen Veli'nin 2015'te kendisine önerilen sözleşmeyi beğenmediği için Fenerbahçe'ye haber gönderdiği iddia ediliyor. Ancak kısa süren görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.



MEHMET EKİCİ

Kariyerine Trabzonspor'da devam etmeyeceğini belirten Ekici gönlünün F.Bahçe'den olduğunu da gizlemiyor. Sarı- lacivertli ekibin hocası Dick Advocaat da "Oyuncu bize gelmek istiyor" ifadelerin kullanmıştı.



SEMİH KAYA

Parladığı dönemde G.Saray'dan beklediği teklifi alamayan genç stoperin de bir dönem Kanarya ile dirsek teması kurduğu iddia edildi. Daha sonra Semih Kaya'nın maaşında düzeltmeye gidildi.



TOLGAY ARSLAN

Adı Mehmet Ekici transferinde Trabzonspor'a takasta geçince yöneticilerini arayıp durumunu sorduğu biliniyor. İddialara göre Tolgay'ın menajeri Kees Vos (Van Persie ve Lens'in de menajeri) tam da bu dönemde F.Bahçe ile görüştü.



EREN DERDİYOK

Kasımpaşa'dan ayrılmayı düşündüğü dönemde adı daha çok Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu. Ancak henüz Moussa Sow'un geri dönüşünün konuşulmadığı günlerde Fenerbahçe ile görüştüğü öğrenildi.