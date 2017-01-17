Stat: Atatürk
Hakemler: Özgüç Türkalp, Özgür Ertem, Osman Karataş
Boluspor: Erdi Yokuşlu, Renato Arapi, Guido Koçer (Dk. 79 Mücahit Özkul), Abdülkadir Özdemir, Necati Yakuplar, Sinan Yılmazer (Dk. 67 Burak Asan) (Dk. 59 Rydellromano Poepon), Nurullah Turan, Hakan Arslan, Emre Gültekin, Kadir Pekmezci, Mitchell Vrede
Kayserispor: Nadhoim Ahamada, Anıl Karael, Levent Gülen, Kubilay Sönmez, Umut Sönmez, Furkan Yaman, Miladin Stevanovic (Dk. 46 Kana Bıyık), Murat Durer, Murat Ilıman, Onur Beytaş (Dk. 46 Deniz Türüç), Ufuk Budak
Sarı kartlar: Dk. 45 Renato Arapi, Dk. 48 Nurullah Turan, Dk. 73 Abdulkadir Özdemir, Dk. 80 Burak Asan (Boluspor), Dk. 45 Anıl Karael (Kayserispor)