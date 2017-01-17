Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da akıl almaz bir olay yaşandı! Bursa'da oynanan Süper Amatör Ligi mücadelesinde Kemalpaşa Çeltikspor futbolcuları, kararlarını beğenmedikleri için Bursa hakemleri Cihan Aydın, Onur Tanrıverdi ve Berkay Yamakoğlu'ndan oluşan hakem ekibine saldırdılar.

MENTÖRLÜĞÜNÜ MHK BAŞKANVEKİLİ YAPIYORDU

Şiddetli bir şekilde darpa uğrayan ve durumunun kötü olduğu belirtilen Cihan Aydın'ın Merkez Hakem Kurulu Başkanvekili Metin Tokat'ın mentörlüğünde olduğu belirtildi. 3.Lig C Klasman hakemi Cihan Aydın'ın ağır bir şekilde darpa uğraması, Bursa'daki diğer hakemler tarafından tepkiyle karşılandı.