Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce Ankaraspor, Ankaragücü, Manisaspor, Adana Demirspor formaları giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla, 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.