Gruplarda oynanan maçların sonuçları şöyle:
Anagold 24Erzincanspor-Tuzlaspor: 0-1
Boluspor-Kayserispor: 0-0
İnegölspor-Çaykur Rizespor: 0-0
Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor: 1-0
Bursaspor-Akhisar Belediyespor: 1-4
Elazığspor-Galatasaray: 1-4
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Gruplarda oynanan maçların sonuçları şöyle:
Anagold 24Erzincanspor-Tuzlaspor: 0-1
Boluspor-Kayserispor: 0-0
İnegölspor-Çaykur Rizespor: 0-0
Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor: 1-0
Bursaspor-Akhisar Belediyespor: 1-4
Elazığspor-Galatasaray: 1-4
Etiketler : Ziraat türkiye kupası,