Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, karşılaşma sonrası hem takımının performansını, hem Lukas Podolski'nin ayrılık ihtimalini hem de yeni stoperi Ahmet Çalık'ın oyununu değerlendirdi. Hollandalı teknik adam, Elazığspor mücadelesine ilişkin, "Kazandığımız için mutluyum. Organize ve iyi mücadele eden bir takıma karşı oynadık. Daha farklı bir skor da olabilirdi. Hedefimiz gruptan çıkmak" açıklamasını yaptı. Podolski hakkında, "Transfer söylentileri çıkabiliyor. Ocak ayının sonuna kadar transfer devam ediyor. Kalbini ortaya koyan ve en iyi şekilde mücadele eden Podolski vardı sahada" yorumunu yapan Riekerink, Ahmet Çalık için ise, "Ahmet'ten memnunum. İyi oynadı. Karakterinden de memnunum. Zaten milli takım oyuncusu ve tartışılamaz Ayrıca karakter olarak da çok iyi bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

AHMET ÇALIK SINIFI GEÇTİ

Bonservisine ödenen 2 milyon 500 bin Euro nedeniyle transferine önyargıyla yaklaşılan Ahmet Çalık'ın genç yaşında her sezon 33 maç ortalamasına sahip, kolay sakatlanmayan bir oyuncu olduğunu önemseyen yok! Dün de hem rakibe hem de topa sertti. O sertliği sayesinde ikinci golde iyi yükselip kafayla Eren'e topu aktaran isimdi. Bülent Korkmaz'ın sadece forma numarası 3'ü taşımıyor, efsane kaptanın ilk ismi 'Cesur'dan saha içinde izler taşıyor. Zayıf yönüne gelirsek... Partneri olacak Hakan Balta'dan oyunu açma ve oyun kurma konusunda öğrenmesi gereken çok şey var.