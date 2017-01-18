Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Wushu Şampiyonası'na 5-15 Şubat'ta Antalya ev sahipliği yapacak.Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Kremlin Palace Otel'de gerçekleştirilecek.Şampiyona minikler, yıldızlar, gençler ve büyüklerde sanda, qinda ve taolu kategorilerinde düzenlenecek.