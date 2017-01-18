Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşma dağlar arasında yer alan Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynandı. Futbol severlerin büyük bir kısmı tribünde yerlerini alarak maç izleme fırsatı yakalarken, bazı taraftarlar ise stadı yanında bulunan dağın tepesinden karşılaşmayı takip etmek zorunda kaldı. Gümüşhaneli taraftarların Trabzonspor maçını izlemek için yaptıkları bu zorlu tercih ortaya ilginç görüntüler çıkmasına neden oldu.





