Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Gümüşhanespor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor tur şansını zora soktu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, grupta daha önce Kızılcabölükspor ve Gümüşhanespor maçlarında puan kaybı yaşadıklarını hatırlatarak, "Bu sene Trabzonspor için işler maalesef istediğimiz gibi gitmiyor. Sıkıntılarımızın farkındayız, herkes farkında. Bir soğuk bir sıcak bu seneki ritim bu" dedi.

"TAKIM OLMAMIZ GEREKİYOR"

Yanal, bir takımı kurmak ve bir yerlere getirmek için yoğun çaba harcandığını vurgulayarak, "Oyuncuları bir araya getirmek yetmiyor, takım olmanız gerekiyor. Biz de bu sürecin içinde takım olma noktasında yoğun bir uğraş içindeyiz. Takım olma ve takımı bir araya getirmek için harcanan zaman diliminde bu tür iniş çıkışlar hepimizi oldukça geriyor. Ama bu bizi enerjimizden yapacaklarımızdan alıkoymamalı, koymayacak zaten. Takım içinde oldukça yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yanal, Trabzonspor’un gruptan çıkma şansına ilişkin bir soru üzerin ise, "Bana göre Trabzonspor’un tur şansından çok kurmak istediği takımı ve bunun için oluşturacağı enerjiye, desteğe ihtiyaç var. Eksiklikler çok fazlasıyla ortaya çıktığı anda bunun üzerine gitmek, mücadele etmek gerekiyor. Tabi ki tur şansı matematiksel olduktan sonra vardır. Sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TARIK DAŞGÜN: AVANTAJLI DURUMDAYIZ

Gümüşhanespor Teknik Direktörü Tarık Daşgün ise, son dönemlerdeki en iyi saha zemininde oynadıklarını belirterek, "Buzun az olduğu zeminde oynadık. Bu şartlarda mücadele etmek kolay değil. Bu imkansızlıklarda dezavantajı avantaja çevirmek zorundayız. Oyuncularımız iyi motive oluyor. Bugün 4 büyük takımdan biri vardı. Trabzonspor ile iyi mücadele ettik. Grupta avantajlıyız ama futbolda her şey var. Biz kupada ve ligde her maça maç maç bakıyoruz. Bu mantıkla ilerliyoruz. Umarım sıkıntı olmaz ve gruptan da çıkarız. Bu şehre tur hediye etmiş oluruz" dedi.

Kızılcabölükspor maçında beraberliğin gruptan çıkmak için yeterliği olacağını hatırlatan Daşgün, "Ama farklı bir şey olur da Trabzonspor kazanırsa gruptan Trabzonspor çıkar. Biz 1. lige çıkmak için göreve geldik. Biz kupada fazla bir şey beklemiyoruz. Lig içindeki en önemli maçlarımızdan birini oynayacağız hafta sonu ve rotasyonla oynadık. Bizde kim oynarsa oynasın son ana kadar mücadele ediyor. Kupa bizim için ayrı bir hikayedir. Sonuçları bizi etkilemez" ifadelerini kullandı.