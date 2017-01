Türkiye Gazetesi

A' TV canlı izle! Fenerbahçe Gençlerbirliği ile Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. Hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. Geride bıraktığımız 4 hafta sonunda Gençlerbirliği C Grubu'nda 12 puan ile liderliğini sürdürürken Fenerbahçe ise topladığı 7 puan ile 2. sırada yer alıyor.



GENÇLERBİRLİĞİ 1-2 FENERBAHÇE (CANLI YAYIN)



İlk yarıda son düdük çaldı. Fenerbahçe soyuna odasına 2-1 önde gidiyor.

45'Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Salih sağ kanatta harektlenen Karavayev'i topla buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi.

45'Aatif sol kanattan ilerlemek isterken Ahmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

44'Gençlerbirliği yeniden oyuna başladı.

43'Stoch'un kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top sonrası Caner ceza sahası içinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.



43'GOL!



42'Stoch'un kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Devam eden pozisyonda tekrar topla buluşan Stoch Ring'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe bu kez serbest vuruş kullanacak.

41'Savaş sağ kanattan orta yapmak isterken Halil araya girdi ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

40'Aatif iki rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasında Salih'in vuruşu yandan dışarıya gitti.

39'Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra kendi aralarında pas yapıyor.

38'Salih orta sahada Aleksandar Scekic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Scekic müdahalenin ardından sarı kart gördü. Fenerbahçe orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

37'Gelişen Gençlerbirliği atağında Khalili ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu üstten dışarıya gitti.

36'Aatif'in kullandığı kornerde Ahmet ön direkte topu karşıladı.

35'Stoch korneri paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Salih uzaktan şansını denedi. Onun şutu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe bir kez daha korner kullanacak.

35'Karavayev'in sağ kanattan yaptığı orta Halil'e çarparak dışarıya gitti. Bu kez Fenerbahçe korner kullanacak.

34'Aydın'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Claro'nun kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

33'Gelişen Gençlerbirliği atağında Aydın'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Yiğithan karşıladı. Gençlerbirliği korner kullanacak.

32'Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra top Gençlerbirliği'nin hakimiyetinde. Başkent ekibinde futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

31'Issah savunmanın arkasına koşu yapan Serdar'ı topla buluşturmak istedi ancak Yiğithan zamanında araya girdi.

30'Fenerbahçe oyuna yeniden başladı.

29'Penaltıda topun başına geçen Serdar topu ağlara gönderdi ve skora denge getirdi.



29'GOL!



28'İsmail pozisyonun ardından hakem Ümit Öztürk'e uzun süre itirazda bulundu.



27' KIRMIZI KART! Serdar'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasta İsmail Aydın'ı kaçırdı ve ardından kendisine faul yaptı. Gençlerbirliği penaltı kullanacak. İsmail pozisyonun ardından kırmızı kart gördü.



26'PENALTI!

25'Gençlerbirliği oyuna yeniden başladı.

24'Gelişen Fenerbahçe atağında Stoch sol kanattan topu taşıdıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasında Karavayev'in kafa vuruşu ağlara gitti.



24'GOL!



23'Aydın'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasından seken top kaleci Fabiano'da kaldı.

23'Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada top Stoch'a çarparak dışarıya gitti. Gençlerbirliği korner kullanacak.

22'Serdar Gürler Savaş'tan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girmek istedi ancak Yiğithan zamanında müdahale ederek Serdar'dan topu aldı.

21'Aydın'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Yiğithan kafayla topu uzaklaştırdı.

20'Gelişen Gençlerbirliği atağında Serdar'ın sağ kanattan ortasını Yiğithan karşıladı ve top dışarıya gitti. Gençlerbirliği korner kullanacak.

18'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

17'Topla oynama oranları: Gençlerbirliği %51 Fenerbahçe %49

16'Stoch'un kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

16'İsmail serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşunu kaleci Hopf çıkardı ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

15'Fenerbahçe'de Ozan ve İsmail serbest vuruşta topun başına geçti.

14'Ozan orta sahadan aldığı toptan sonra iki rakibine çalım atarak ceza sahasına girmek istedi ancak rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

13'Gençlerbirliği bu dakikalarda ön alanda pres yapıyor. Fenerbahçe atağa çıkmakta zorluk yaşıyor.

12'Khalili'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği pasta Serdar'dan önce savunma topu karşıladı.

11'Karşılaşmanın 10 dakikalık bölümü geride kalırken henüz iki takım da tehlikeli atak geliştiremedi.

10'Gençlerbirliğili futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

9'Aatif'ın tedavisi nedeniyle oyun bu dakikada durdu.

8'Fenerbahçe'de Aatif kendini yere bıraktı ve sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

7'Ozan sağ kanatta hareketlenen Caner'i topla buluşturmak istedi ancak Kulusic zamanında araya girerek tehlikeyi önledi.

6'Gelişen Gençlerbirliği atağında Halil sol kanattan ortasını yapmak isterken Savaş araya girdi ve ona orta yapma şansı vermedi.

5'Aydın savunmanın arkasına koşu yapan Serdar'ı topla buluşturmak istedi ancak topu şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Fabiano'da kaldı.

4'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

3'Khalili'nin sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambol sonrası savunma topu uzaklaştırdı

2'Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Aatif sağ kanatta hareketlenen Savaş'ı düşündü ancak top hızlı.

2'İsmail, Ring'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.



A2 TV KANAL FREKANSI

A2 kanalını uydularına eklemek isteyen izleyicilerin, aşağıdaki frekans bilgilerini receiverlarının ayarlar kısmındaki kanal ekleme bölümüne yazmaları gerekmektedir.

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)



A2 TV DİGİTÜRK VE DİĞER PLATFORMLARDA KAÇ NUMARALI KANALDA OLACAK?

Digiturk'te 35 nolu kanalda yayın hayatına başlayacak olan A2, Teledünya'da 37 nolu kanal, Turkcell TV'de 29 nolu kanal, Tivibu'da ise 59 nolu kanalda izleyicilerle buluşacak.



GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

Grubun ilk hafta maçında Ülker Arena'da karşı karşıya gelen iki ekipten kırmızı siyahlılar rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı lacivertliler 24. dakikada Yiğithan Güvenli ile öne geçmesine karşın konuk ekip 56. dakikada Rantie ile beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci ile 77. dakikada üstünlüğü ele geçiren kırmızı siyahlılar mücadeleyi de bu skor ile tamamladı.

İki ekip arasında oynanan son 10 müsabakada sarı kanaryaların rakibi karşısında galibiyetlerde 7-3 üstünlüğü bulunuyor. Bu maçlarda sarı lacivertlilerin kaydettiği 17 gole karşılık kırmızı siyahlılar ise attığı 9 gol ile cevap verdi.

Ankara ekibi sahasında oynadığı son 3 lig maçında 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.

Sarı kanaryalar ise deplasmanda oynadığı son 3 lig maçında sahadan 1 mağlubiyet ve 2 galibiyet ile ayrıldı.

Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Selçuk Şahin ve Samuel Owusu'nun yanı sıra kırmızı kart cezalısı olan Orhan Şam forma giyemiyor.

Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan Mehmet Topal, Simon Kjaer ve Volkan Şen'in yanı sıra ülkesinin milli takımında bulunan Moussa Sow bu akşam takımlarını yalnız bırakıyor.