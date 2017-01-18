Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çıvgın, ikinci yarıda etkili bir oyun sergilediklerini belirterek, "Geçen hafta Belçika deplasmanında ilk yarısını iyi oynadığımız bir maçı ikinci yarı farklı kaybettik. Dar rotasyonla gitmiştik ve Ceyhun Altaylı, Mutlu Akpınar gelememişti. Slovak takımı hücum olarak çok güçlü. Maça iyi başladılar ancak genel olarak iyi oynamadılar. İlk yarıda kolay sayılar yedik ve farkı çabuk erittiler ancak ikinci yarıda fırsatları değerlendirdik ve maçı kazandık." diye konuştu.



Prievidza Başantrenörü Miljan Curovic ise çok güçlü bir takıma karşı mücadele ettiklerini dile getirdi.



Curovic, üst üste zorlu maçlar oynadıklarını kaydederek, "Yolculuktan dolayı ayrıca çok enerji harcadık. Çok güçlü bir Türk takımına karşı mücadele ettik. Oyunun sonuna doğru çok fazla sayı kaçırdık ve maçı kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu 5. hafta maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, Slovakya'nın Prievidza takımını 111-77 yendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, Stipanovic, Caloiaro ve Eldridge'in kaydettiği sayılarla 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 16-5. Kalan bölümde oyuna ortak olan Prievidza, Dowell ve Dramicanin ile farkı eritse de İstanbul temsilcisi çeyreği 29-26 üstün tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna Mutlu Akpınar ve Eldridge'in basketleriyle başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında misafir takım, Batina ve Milovanovic pota altından kaydettiği basketlerle 14.dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 35-34. Çeyreğin kalan bölümünde ev sahibi ekip, Caloiaro ve Stipanovic'in skorer oyunuyla devre arasına 55-48 önde girdi.

Maçın ikinci yarısının başında Stipanovic, Johnson ve Caloiaro ile sayılar bulan Demir İnşaat Büyükçekmece, 25. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 70-52. Slovakya temsilcisinin Dramicanin ve Jass ile ürettiği sayılar karşısında Caloiaro ve Hayes'in üç sayılık basketleriyle farkı giderek açan ev sahibi takım, üçüncü çeyreği 83-64 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan final periyodunda konuk ekibin Dowell ve Dramicanin ile kaydettiği sayılara Burak Can Yıldızlı-Stipanovic ikilisiyle karşılık veren Demir İnşaat Büyükçekmece, 34. dakikada skorda üstünlüğünü sürdürdü: 91-73. Ev sahibi ekip, son bölümde Hayes ve Johnson'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle sahadan 111-77 galip ayrıldı.

Demir İnşaat Büyükçekmece, grupta 4. galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti.