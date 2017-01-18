Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmaya hızlı başlayan Mersin ekibi, ilk periyodu 22-14 önde kapattı.

İkinci periyotta toparlanan Dinamo Kursk, hücumda etkili bir performans sergiledi. Rusya ekibi, McCoughtry ve Ogwumike ikilisiyle bulduğu sayılarla farkı azaltırken, ev sahibi ekip, son bölümde bulduğu basketlerle devreyi 38-34 önde tamamladı.

Üçüncü periyodun ilk dakikaları karşılıklı sayılarla geçilirken, Mersin ekibinin savunmadaki hatalarını değerlendiren Dinamo Kursk, üstünlüğü ele geçirerek, son çeyreğe 63-59 önde girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda rahat bir oyun sergileyen Dinamo Kursk, Ogwumike'nin pota altında bulduğu sayılarla farkı açarak, maçtan 84-70 galip ayrıldı.

Dynamo Kursk'ta Ogwumike, 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Mersin ekibinde Henry'nin 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.



- Mersin Büyükşehir Belediyespor: 70 - Dinamo Kursk: 84

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Nikolas Somos (Yunanistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Vladimir Tsekov (Bulgaristan)

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Gökçe Doğan 7, Nilay Kartaltepe 7, Petronyte 17, Henry 18, Robinson 14, Fahriye Bayraktar, İlknur Yıldızhan, İlkem Tokyay, Nevin Nevlin 7

Dinamo Kursk: Ciak 7, Prints 9, Cruz 15, Ogwumike 23 , McCoughtry 14, Vadeeva 8, Kirillova 6, Vidmer, Levchenko 2

1. Periyot: 22-14

Devre: 38-34

3. Periyot: 59-63