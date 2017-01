Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, spor medyasının sorularını NTV ve NTV Spor ortak yayınında yanıtladı.

Doğuş Medya Spor Grup Başkanı Fuat Akdağ, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, Habertürk Spor Müdürü Halil Özer, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ve Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Futbol Aktüel programında Demirören'e spor dünyası ile ilgili sorularını yöneltti.

Yıldırım Demirören: Programımız geçen hafta Cuma günü yapılacaktı benim seyahatimden dolayı ertelendi. Yani ben bugün buraya bir kulüp başkanımızın verdiği beyanatlara cevap vermek için bu programa gelmedik. TFF Başkanı olarak bizim sorumluluklarımız çok büyük. Bir camia ile kavga etmek değil Türk futbolunun gerçeklerini konuşup çözüm çarelerini aramak için bu programın faydası olacağına inanıyorum. Lozan’da UEFA’nın 54 ülke değil ama 15 ülkeyi bir araya getirdiği Nisan ayında statü değişiklikleri yapılacak UEFA genel kurulunda bunun için bizlerin görüşlerini alıyor. O toplantı bizim açımızdan verimli geçti ama en güzel yanı oraya gitmişken kulüplerimizle ilgili de temaslarda bulunduk. Bazı kulüplerimiz mali fair playden dolayı görüşmeleri anlaşmaları var.

UEFA çok memnun kulüplerimizden. UEFA bu borç yapılandırmalarını takdirle takip ediyor ve sıkı şekilde inceliyor. Fenerbahçe kulübümüzün yaptığı müracaata da olumlu bakıyorlar kur farkıyla ilgili. Bu ne kadar iyi bir yapılanma ile gittiklerini gösteriyor. Fenerbahçe kulübü döviz kuru artışından dolayı borçlanması da ona göre arttı. Bununla ilgili de kendi yapılandırmasında belli kalemde oynama olabileceği ki hatta bu diğer kulüpleri de ilgilendiriyor bunun makul olarak kabul edilmesini sordu UEFA’ya. UEFA’da bun olumlu yaklaşıyor. Bunun sebebi de yapılan taahhütlere uyulması tabi.

Mehmet Arslan: Siz yönelik eleştirilerden başlamak istiyorum. Sahip olduğunuz medya organlarında bir takım takımlara ayrıcalık yapıyor musunuz yapmıyor musunuz? İkincisi, Beşiktaş kulübü ile ilgili bir borç alacak-verecek ilişkiniz var. Bu ilişkiyi nasıl son uçlandırmayı düşünüyorsunuz? Bu da sizi rahatsız ediyor mu?

Yıldırım Demirören: Ben de kulüp başkanlığı yaptığım, taraftardım. Medyanın bakış açısını başkan olarak, taraftar olarak hatta federasyon başkanı ve medya sahibi olarak da görüyorum. Ben hiçbir zaman şu haberi yapın şu takımı öne çıkartın bu haberi olumlu yazın benim tarzımda yok. Ama kamuoyunda bir gerçek var ki Fenerbahçe haberi daha çok satar bu benim gazetemde de kullanılıyor ona göre. Onun haricinde hayatta karışmadım karışmam. Bu mevkiler geçici hayat boyu burada kalmayacağız. Ben yarın müdürümün suratın bakamam iş yerinde. İş yerindeki dengemi bozarım.

Mehmet Arslan: Ben meslektaşım ve kardeşim arkadaşım olarak bu anlamda çalışan arkadaşlarıma zaten kefilim.

"TFF BAŞKANI OLDUĞUM SÜRECE BEŞİKTAŞ'TAKİ ALACAĞIM DURACAK"

Yıldırım Demirören: Hem Tayfun kardeşimle hem İbrahim kardeşimle belli zamanlarda toplanıp futbol dünyasında ne oluyor bana anlatın derim. Bilgileri toparlamak için. Ama yayına karışmam. İkinci sorunuza gelirsek federasyon başkanı seçildiğim günden beri Beşiktaş’tan alacağım vardır. Toplam 100 milyon TL Beşiktaş kulübünde gözükür. Fikret başkanla en son geçen sene bir araya geldik ne yaparız ne ederiz konuştuk. Belli bir kısmında benim bağış yapmam söz konusudur. Onu Fikret başkanla konuştuk. Fakat sonra düşündüm federasyon başkanı olarak Beşiktaş kulübüyle maddi bir anlaşma içine girersem bunun insanların konuşabileceğini farklı yerlere çekilebileceğine inandığım için de öyle bir anlaşmayı imzalamadım. Hatta benim 60 milyon dolar alacağım bugün 30 milyon dolara düştü. Fikret başkanla konuştuğum gün dolar bazında anlaşacaktım onu bile kabul etmedim imzalamadım. Alacağım bu görevim sürdüğü sürece orada duracak. Sayın Mehmet Ali Aydınlar federasyon başkanı seçildiğinde Fenerbahçe’nin en büyük sponsoruydu. Bu ilişkiler her zaman olabilir. Bunun başka yerlere çekilmesi komplo teorilerinden başka bir şey değil.​

Tayfun Bayındır: Sizin şirketlerinizde çalışan bazı kişilerin federasyonun kurumlarında görev yaptığı ya da yönetiminizde Beşiktaşlı üye sayısının fazlalığı biçiminde yorumlar var. Bunlarla ilgili ne söyleyeceksiniz?

Yıldırım Demirören: Lanet 15 Temmuz gecesini yaşadığımız zaman, hain FETÖ çetesinin Türkiye'de ihtilal yapmaya çalıştığı gün çok şey değişti Türkiye'de ertesi gün. Biz 26 Temmuz’da en büyük sivil toplum kuruluşu olarak ben dahil bütün çalışanlarımızı Ankara istihbarata gönderdik. Eğer bu hainler içimizde varsa ortaya çıksın diye kendimiz gönderdik. Yönetim kurulu da dahil buna. Buradan gelen sakıncalı raporuna göre kişilerin görevlerine son verildi veya kurumlarımıza feshedildi. Biz bunu yaptığımız vakit kurullarımızda boşluklar oldu. Bir arkadaşımıza kimi tavsiye edersinin dediğimiz insanlar kefil olmaya korkuyorlardı. Biz işi bilmesinden daha çok güvenilir ve hain olmayan insanları aldık. Onun için disiplin kurulunda 1 tane avukat vardır. Biz bunlarla temas kurup karar çıkartmıyoruz. Vardır çalışan ama güvendiğimiz kişiler diye aldık. Ben güvendiğim kişileri ve çalışılacak kişileri Beşiktaş kulübünden tanıyorum. Beşiktaş kulübünden yönetici arkadaşlarımı 5 tane aldım yönetim kuruluna. Ama Fenerbahçe’den de 5 yöneticimiz var. Profesyonel olarak getirdiğim 2-3 kişi var Beşiktaş’tan. Bunlarda senelerce birlikte çalıştığım güvendiğim personel olarak getirdim.

Mehmet Arslan: Yönetici arkadaşların kurullarda alınacak kararlardan önceden haberdar olma ihtimalleri var mıdır?

Yıldırım Demirören: Böyle bir şeyi bizim yönetici arkadaşların bilme şansı yok.

Mehmet Arslan: Yani şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilir miyiz; siz ve sizin arkadaşlarınız göreve geldiğiniz dakikadan itibaren bu federasyonda tamamen tarafsız bir görev yapıyoruz.

Yıldırım Demirören: Öyle olmak zorunda zaten.

"MİLLİ TAKIM TOPARLANMA SÜRECİNE GİRMİŞTİR"

Halil Özer: TFF asli görevlerinde önemli 3 madde vardır. Tesisler, milli takım, hakemler veya futbol kulüpleri diye gider. Tesisler konusunda bu federasyona söyleyecek bir şeyim yok. Ama ondan sonraki bölümlerde benim bir takım eleştirilerim var. Haziran ayında yapılan bir Avrupa Şampiyonası var. O süre sonuna Eylül ayının sonlarına doğru patlayan bir milli takım krizi var. Bu herkesi yaralayan bir kriz oldu. O ayrılanların nasıl bir araya geleceğini merak ediyorum. TFF’nin bu süru içinde müdahale etmesi gerekirken bu krizin çıkmasına izin verdi bence müdahale etmeyerek. Neden müdahale etmediniz?

Yıldırım Demirören: Öncelikle krizin ismi prim krizi diye çıktı. Bir kere biz bu primi açıkladığımız zaman kasım ayıydı. Kriz çıktığı zaman 1 sene sonraydı. Bizim en büyük sıkıntımız müdahale etmemiz gerekiyor muydu belli bir noktaya kadar size katılıyorum. Ama öncelikle hocamızla oyuncu arasında çözülmesi gereken problem bana göre her iki tarafında kendine göre doğruları veya yanlışları vardı. Biz de bu krizin belli şekilde biteceğini biliyorduk.

Halil Özer: TFF olarak bu krizin çözülmesine Emre Belözoğlu’nun aracı olması sizin içinize sindi mi yoksa TFF mi bunu çözmeliydi?

Yıldırım Demirören: Emre kardeşimiz konuya son anda bir şekilde girdi. Kendisine o günde teşekkür ettim bugün de ediyorum. Kosova maçına gitmeden zaten çözülecekti emre belki bir saat bu işi hızlandırdı. 6 veya 7 oyuncumuzdu kadroya alınmayan bu sevgili Arda ve hocamız arasında gibi gösterildi ama 6-7 oyuncu kadro dışıydı. Ben bir oyuncu için diğerlerini unut sadece bu oyuncuyu al demem doğru olmaz. Ben genel konuşma yaptığımda Kosova maçı öncesinde muhakkak çözüleceğine inandığım için bekledik. Kamuoyunda sanki müdahale etmiyor gibi gözüktük. Milli takım toparlanma sürecine girmiştir. Tamamen geride bırakıldı.

"HER REFORM SANCILI BAŞLAR"



Halil Özer: Hakemler de hata yapar diye diye bu günlere geldik. Eskiden sezonda iki hata olurdu bütün sezon onu konuşurduk. Ama bugün her hafta 3-4 hata yapılıyor ligin kaderini etkileyecek hatalar. Şu andaki hakemlik sistemi iflas etmiş durumda. Yeniden hakemliği ayağa kaldırmak için gelecekte ne gibi projeleriniz var? Yoksa yine hakemler de hata yapar böyle gider mi diyeceksiniz?

Yıldırım Demirören: İnsanın olduğu yerde hata olur hakem de hata yapar yapmaya da devam edecektir. Bu hatalar bugün her ligde yapılıyor. Şimdi orada da her hafta 3-4 tane yapılıyor. Hakemlerimiz hata yapıyor, kulüplerimiz bundan zarar görüyor. UEFA’da hakem hatalarından rahatsız kendi içlerinde yenilenmeye giderek bizim geçen sene kulüpler birliğine teklif ettiğimiz MHK’yi Kulüpler Birliği'ne bağlayalım profesyonelleşsin dediğimiz yerde UEFA bununla ilgili bizden görüş aldı. Hatayı düzeltmek için birlikte hareket etmemiz lazım. Avrupa’daki kadar futbolcularımız hakeme destek olmuyor. Bu kadar büyük baskı hakemleri daha çok hata yapmaya da zorluyor. Kamuoyundaki baskıdan bahsediyorum. Federasyon olarak yapmamız gereken eğitim. Şu an zaten yapılıyor. Federasyon olarak gerekli şeyi yapıyoruz. Profesyonel hakemlik iflas etmedi. Yeni bir şeye girdiğiniz zaman 3-4 sene oturma şeyi vardır. Her reform sancı ile başlar bu da sancılı başladı. Video sistemi için çalışmalarımızı yapıyoruz Mart ayında ilk denemelerimiz başlıyor. Hakem eğitimi daha fazla ne gerekiyorsa bize verilecek bir öneri varsa eğitimle ilgili İngiltere ile gittik görüştük. Bize verdiği ilk şey Türkiye'deki kafaları değiştirin dedi. İstediğiniz kadar eğitim verin ama her hakem bir hatadan sonra hakemi atın sistemi olduğu sürece hiçbir hakemden istediğiniz performansı alamazsınız.

Halil Özer: Devre arasında sayın Namoğlu ile bu ilk yarıda halimiz nicedir ne olacak bu işin sonu konuşması yaptınız mı?

Yıldırım Demirören: Konuştum tabi. İkinci yarıdan ümitli olduğunu söyledi. Olmazsa biz de sezon sonunda değerlendirmesini yapacağız. Ama bir hakemimiz bir kulübe art niyeti yok.

"MART AYINDA İLK DENEMEMİZİ YAPACAĞIZ"

Murat Özbostan: Sayın Aziz Yıldırım’ın bazı açıklamaları oldu. Bir tanesi de hakemlerdeki gruplaşma. Hakemlerin içinde böyle bir gruplaşma var mı? Sürekli Cüneyt Çakır’ın ismi gündeme geliyor bir grubu temsil ettiği hatta bir takım yönlendirmeler yaptığına dair. Bunları bakış açınız nedir? Video hakemle ilgili yakında başlanacağını söylediniz bunu kulüp, başkan, yönetici, teknik adamlar yani futbol adamlarıyla oturup tartışmayı düşünüyor musunuz yoksa direk hayata mı geçecek?

Yıldırım Demirören: Biz yapacağımız her reformda kulüpler birliği ile görüşünü alarak hatta gerektirdiğinde kulüpler birliğinden elemanlar koyarak komisyon oluşturarak bu kararları alıyoruz. Bununla ilgili de bir komisyon oluşturacağız. Bu işin aşamaları var. Öncelikle anlaşma imzalayacağız. 8 tane bu sistemi kuran firma var bu firmalardan teklifleri toparlayıp çalışmaya başlayacağız. Mart ayında ilk denememizi yapacağız sonrasında da sistemin nasıl olacağını kamuoyuyla paylaşacağız. Video hakemliğiyle ilgili Antalya’daki seminerde çağırdık başkanlarımızı. Bir veya iki başkanımız katıldı. Teknik adamların hepsini çağırdık iki tanesi katıldı. Paylaşmadan sormadan görüşlerini almadan hiçbir şey yapmıyoruz. İlk sorunuza gelince hakemler içinde gruplaşma konusunda şurada 6 kişiyiz 3 kişiden fazla her yerde gruplaşma olur. Art niyetli birilerine karşı bir gruplaşma olduğunu tahmin etmiyorum. Bu sözü söylerken Serkan Çınar-Cüneyt Çakır gruplaşması denmiş. 2008’den beri 6 kere bir araya gelmişler bu sezonda bir kere maç yönetmişler. Artık bu komplo teorilerinden vazgeçelim. Duydukla ettikle olmaz ciddi bir şey varsa tutalım yakasında savcılığa verelim. Hakemlerimiz formsuz ama art niyet olduğuna inanmıyorum. Yusuf Namoğlu’nu o lanet hareketten dolayı belli temizlikler yapıldıktan sonra herkesin güvendiği tanıdığı biri olduğu için getirdik.

Tayfun Bayındır: Sizinde hepimizin hakemin kötü yönettiğine dair hemfikir oluyoruz. 1-2 gün sonra o maçın gözlemcisinin hakem 8.5 gibi bir not verdiğini görüyoruz. Hakemlerle gözlemci arasında bir ahbap çavuş ilişkisi olduğuna inanıyor musunuz?

Yıldırım Demirören: Keşke bu soruyu sen sormasaydın. Ahbap-çavuş şeylerini ben de söylüyordum kulüp başkanlığında. Seminere gitmeden evvel sayın Namoğlu ile beraber gözlemcilik sistemini değiştirmek üzerine konuştuk ve bir karar aldık. İngiltere modelinin aynısını getireceğiz. Gözlemci maça bile gitmeyecek. Maçı 90 dakika ertesi gün izleyecekler. Hepsi raporlarını yazacak ayrı kurulmuş bir komite raporlara göre tekrar karar verecek. Kulüpler Birliği ile tartışacağız bunları talepleri alacağız hepsini.

Tayfun Bayındır: Profesyonel hakemlik konusunda da ciddi bir ücret ödeniyor hakemlere. Maç yapanda, maça gidende maç başı parası hariç ücret alıyor maça çıkmayan da ücret alıyor. Bu bir dengesizlik olmuyor mu? Acaba kötü yönettiği gözlemci raporlarıyla saptanan hakemlerin maaşı düşecek mi?

Yıldırım Demirören: Yusuf hoca geldiğinde sezon başlamıştı veya bir hafta kalmıştı bunun gibi bir öneri ile gelmişti. Bu değişikliği önümüzdeki sezon oluşturuyoruz.

Mehmet Arslan: Ben bütün kulüplerin hakemler değişsin dediğini ama kendilerini asla değiştirmediğini düşünüyorum. Hakem hata yapmayacak tamam ama hangi kulüp hakem üzerinde baskı kurmadı diye oyuncusunu uyarıyor. O anlamda kendisini hangi kulüp değiştiriyor? Suçlu sadece hakemlerde değil hakemlerin değişmesini bekleyen bizlerde de kabahat var. Finansal fairplay konusunda UEFA’nın Türkiye'deki takımların gelişimine olumlu baktıklarını söylediniz peki sizin bakı açınız nedir? 2017 yılında bir finansal fairplay kararı alacağınızı kulüpleri denetleyeceğinizi açıkladınız. 2017 yılında finansal fairplaya uymayan kulüplere dur diyebilecek bir gücü var mı federasyonun?

Yıldırım Demirören: Biz bir sene içinde yüzde 30 iki sene içinde yüzde 20 üçüncü sene sonunda denk bütçe olmak kaydıyla yönetim kurulu kararını da aldık.

Mehmet Arslan: Pek çok takım bütçe üzerine oynayarak o bilançoları denk göstere biliyorlar.

Yıldırım Demirören: Ne kadar makyaj yapılsa da bir yeminli mali müşavir veya bir şirket tarafında kaşelenerek bize geliyor. Artık onu da beceriyorlarsa yapabileceğim bir şey yok.

"SEÇİLDİĞİM DÖNEM KAOS VARDI"

Mehmet Arslan: Aziz Yıldırım futbol federasyonu için, “Sayın başbakanın maaşı 25 bin TL federasyonda kaç kişi 25 bin TL’nin üzerinde alıyor açıklasınlar, paranın üstüne oturmuşlar” diyor. Federasyonda 25 bin TL’nin üzerinde maaş alan çok çalışan var mı?

Yıldırım Demirören: Federasyonumuz 2011 senesinde geldiğimizde 2012-13’te 300 milyon olan bütçemiz 2016-2017’de 550 milyon TL. Bütçe fazlası verdiğimiz 2012-13’ten 2015-2016 sonuna kadar 196 milyon TL bütçe fazlası vermişiz. Yani federasyon olarak 196 milyon tasarruf yapmışız. Bütün kulüplerimizin gecikmesiz parasını ödeyerek bu hayatı sürdürdük. Federasyonumuzda 25 binin üzerinde çalışan bir veya iki kişi var. Onun haricinde öyle bir rakam yok. Bizim bu rakamlarımızın hepsi dağıtılıyor.



Halil Özer: Genelde UEFA’dan gelen cezalar UEFA sopası olarak kulüplere bildirilir. Neden TFF gereken bu cezaları kulüplere vermiyor UEFA’ya kalıyor bu cezalar?

Yıldırım Demirören: İşte yeni veriyoruz. Kulüplerimizin mali yapısını bildiğimizde eğer bir geçiş süresi tanımadan kulüplerimize tak diye her şeyi kesersek yarın sahaya çıkamazlar. Vergi, sigorta borcu olana lisans çıkartmayacağız dedik ona başladık. Şimdi artık denk bütçeye geçiliyor. PTT bir sene daha fazla, alt lig bir sene daha fazla olacak. 3 Temmuz süreci ve seçildiğim dönemde kaos vardı. Oradan bu günlere geldik. Bugün Avrupa’nın en büyük 5. televizyon yayın gelirini satan ülkeyiz. 7 dakika sürdü bizim ihalemiz. Transfer ayı içinde gidip 20 tane futbolcu alırsa kulüplerimiz o krizi yaşamak zorunda kalacaklar.

Fuat Akdağ: Kulüpler zarar etse de borçlar aşsa da yaptırımı yok. Bunu denetleyecek mekanizmalar oluşturulması söz konusu mu?

Yıldırım Demirören: Bununla ilgili kanun çalışması var. Bakanlıkta tekrar değerlendiriliyor. Yöneticilerin sorumlu olma şeyine geliniyor. Borç yapılanmasını düzgün hale getirmezsek kulüplerin bu kanunu tek başına çıkartırsak geçmişteki borcu çözmediğimiz sürece kulüplere yönetici bulamayız. Kanunda biraz daha bekleyecek tahmin ediyorum her şey düzeldiğinde kanun çıkartmak 10 dakikalık iş.

Murat Özbostan: Kulüpler Birliği yasası üzün süredir tartışılıyor ama bir sonuca ulaşamadı. Bir de yayın ihalesinden iyi bir sonuç aldığınızı vurguladınız. Kulüpler için iyi bir gelir kaynağı oldu. Çok güzel statlar yapılıyor. Ama seyirci sıkıntısı var ortada. Neden seyirci maçlara gelmiyor sizce? Federasyon olarak bunun için bir projeniz var mı?

Yıldırım Demirören: Öncelikle e-bilet ve passolig çıkmadan evvel seyirci ortalaması haftalık 10 bin 980 şu anda 8 bin 908. Zaten bu 2 bin kişi tribünlerde görmek istemediğimiz kişiler ortalamasına bana göre denk geliyor. Öbür taraftan bu sorun kulüplerle birlikte çözülecek bir sorun. Bizim yapmamız gereken stadı günlük aktüel aktivite haline getirmemiz gerekiyor. Stadın eğlence merkezi olduğunu futbolun eğlence olduğunu insanların ailesiyle çocuklarıyla geldiği yer imajını kulüplerle birlikte oluşturabiliriz. Bunu federasyon tek başına yapamaz. Bir arena değil bir eğlence merkezi yapmalıyız. Kavga ortamının artık bitirilmesi lazım. Kulüpler olarak bitirmezsek bu 8 bin yarın 5 binlere düşer. Kulüpler Birliği olarak sayın Göksel Gümüşdağ ve ekibi bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Mart’ta seminerler verecekler sanıyorum. 500 milyon dolara bunu sattık diye övünüyor ama 5 sene çok kısa bir zaman. Bizim bundan sonra hedefimizin 800’e nasıl satarız olması lazım.

"FUTBOLUN İÇİNDE İKİ TANE DUAYEN KALDI"

Tayfun Bayındır: Kuru sabitlediniz mi?

Yıldırım Demirören: Kur biz anlaşmayı imzaladığımız gün sabitleniyor kur. Yayıncı kuruluşumuzun bir talebi oldu kurla ilgili. Kulüpler Birliği 17 kulüp olarak bize imzasını gönderdi.

Tayfun Bayındır: Fenerbahçe itiraz ediyor sadece.

Yıldırım Demirören: 5 yıl için 50 milyon dolar civarında bir fedakarlık yapılmış olunuyor kur garantilemesinden dolayı.

Tayfun Bayındır: Sayın Aziz Yıldırım son açıklamasından kulüplerle bir araya geleceğini ve bir seçim atmosferi oluşturmayı düşündüğünü söyledi. Gündeminizde bir seçim söz konusu mudur?

Yıldırım Demirören: Federasyonda seçim 2019’da. Ben sayın Aziz Yıldırım’ın Kulüpler Birliği’ni hatırlamasına da sevindim. Kulüpler Birliği’nin aldığı kararların hepsinde fikirlerini söylese keşke. Futbolun içinde iki tane duayen kaldı biri sayın Cavcav biri sayın Aziz Yıldırım. Onların her zaman futbol için görüşlerine ihtiyacımız var.

Tayfun Bayındır: Futbol Federasyonu’nun seçim sistemi hala çok sorunlu. Özellikle futbol ailesindeki çok önemli argümanların bu aile içinde yer almadığı ya da çok eksik yer aldığı. Bu konuda bir çalışma söz konusu mudur?

Yıldırım Demirören: Yapılması gereken bir çalışma, statü değişikliği gerektiriyor. Sizlerin, kulüplerin görüşlerine göre burada Süper Lig kulüpleri ağırlığı çekiyor yapının değişmesi gerekiyor. Federasyonlar kulüplerin tehdit seni biz seçtik biz gönderirizden kurtulması gerekiyor. Bunu yaparken kulüplerimizin ezilmemesi gerekiyor. Bu denklemi çok iyi oturtmak lazım. Ben yönetim olarak buna açığım ama bütün yönetim kurulunun açık olması lazım tek başına alabileceğim bir karar değil.

Halil Özer: Şu andaki seçim sistemine göre yüzde 40’ını turan bir 300 delegenin imzasını toplarsanız seçim olur. Böyle bir 120 imza toplandı diyelim. Sayın Yıldırım Demirören yeniden başkanlığa aday olur mu?

Yıldırım Demirören: Uzun vadeli şeyler kısmet derim her zaman. Şartlar birilerini alır bir yerlere götürür birilerine dur der. Onun için bu mevkilerin hepsi geçici gitmemiz gerektiği zaman gideriz. Hatta keşke genel kurulda değiştirsek federasyon başkanı en fazla iki dönem oluyor desek.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a yapılan hataları UEFA'da konuştuk. UEFA Başkanı, Servet Yardımcı'nın yönetimde olmasını istiyor. Maç sonu sinirle yapılan açıklamalar, en büyük hata.

Ay yıldızlı futbolcum ıslıklandığı müddetçe İstanbul'da milli maç oynanmayacak. Milli futbolcular prim almamalı. Kuru sabitledik ve Fatih Terim maaşını liraya çevirdi.