Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A2 TV canlı izle linki bu haberde. Beşiktaş Darıca maçı canlı yayını ile birlikteyiz. Vodafone Arena'da saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Kupadaki 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan siyah-beyazlı takım, gruptan çıkmayı daha önce garantiledi. Beşiktaş, rakibi karşısında bir puan aldığı takdirde, bir maç kala lider olarak D Grubu'ndan çıkmaya hak kazanacak.

4 karşılaşmasında 1 kez kazanıp, 3 maçtan mağlup ayrılan Darıca Gençlerbirliği ise son sırada bulunuyor.

İki takım arasında oynanan ilk maçı, siyah-beyazlı takım deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Bu arada, teknik direktör Şenol Güneş'in, Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor ile yapılan maçta görev vermediği yeni transfer Matej Mitrovic'i yarın oynatması bekleniyor