Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, evinde Sancaktepe Belediyespor'u 6-1 mağlup etti.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta Kasımpaşa'nın gollerini 11'de Castro, 16'da Otigba, 38'de Eduok, 42 ve 59'da Batuhan, 61'de ise Adem Büyük kaydetti. Sancaktepe Belediyespor'un tek golünü ise 70. dakikada kendi kalesine Adem Büyük attı.

B Grubu'nda 13 puanla lider olan Çaykur Rizespor gruptan çıkmayı daha önce garantilemişti. 3 puanı bulunan Sancaktepe ile 1 puanlı İnegölspor'un ise iddiası kalmadı.

KASIMPAŞA: 6 - SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: 1

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Özkan Çeliker, Gökmen Olgaç, Mehmet Yıldırım

Kasımpaşa: Eray Birniçan, Onur Ural, Burak Turan, Otigba, Bozhikov, Shala, Ahmet Ildız, Andre Castro (Dk. 46 Hakan Demir), Turgut Doğan Şahin (Dk. 68 Kubilay Akyüz), Eduok (Dk. 58 Adem Büyük), Batuhan Altıntaş

Sancaktepe Belediyespor: Mehmet Doğan, Caner Solmaz, Samet Akaydin, Erdinç Kedikli, Bahadır Erol, Süleyman Olgun (Dk. 65 Ersin Aslantoğ), İrfan Akgün, Selim Kayacı, Anıl Gir (Dk. 46 Hamza Ok), Umut Koçin, Nuri Kaya

Goller: Dk. 11 Andre Castro, Dk. 16 Otigba, Dk. 38 Eduok, Dk. 42 ve 59 Batuhan Altıntaş, Dk. 62 Adem Büyük (Kasımpaşa), Dk. 70 Adem Büyük (Kendi kalesine) (Sancaktepe Belediyespor)

Sarı kart: Dk. 21 Andre Castro (Kasımpaşa)