Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Dirk Advocaat, final maçı olarak gördüğü Başakşehir mücadelesi öncesi as oyuncularının yokluğunun sıkıntısını yaşıyor. Adanaspor maçında sakatlanan Mehmet Topal yok. Sakatlığı nedeniyle son karşılaşmayı tribünden izleyen Kjaer, halen takımla çalışmalara başlayamadı. Takımın belkemiği olan bu iki ismin yokluğunda ilk 11'in nasıl oluşacağı soru işareti... Kjaer forma giymezse, stoper ikilisi Skrtel ve Roman'dan oluşacak. Topal'ın boşluğunu doldurmak için Ozan o bölgeye çekilecek. Orta alandaki üçüncü isim için en büyük aday Salih Uçan... Aatif'ı, 11'de düşünmeyen Advocaat'ın, Karavaiev konusunda da çekinceleri var.