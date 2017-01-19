Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim'in adının zaman zaman eski kulübü Galatasaray ile anılmasından, Milli Takım'daki krize kadar merak edilen soruları da cevapladı: "Karar Fatih Terim'indir ama ben Galatasaray'ın yapacağı böyle bir teklife sıcak bakmam. Fatih Hoca sadece takımın hocası değil, Türkiye Futbol Direktörü. Altyapı ile ilgili çalışmaları var. Bunun açıklamasını da bir ay içinde yapacağız zaten." "Fatih Hoca'ya teşekkür etmeliyim. Maaşını Türk Lirası'na çevirdi. Kurunu fiksledik. Fatih Hoca kalitesindeki bir hocanın aldığı rakamın o kalitedeki hocanın alması gereken bir rakam olduğuna inanıyorum. Hiddink ekibiyle 8 milyon Euro alıyordu. Tazminat konusuna gelince. Biz işvereniz. Ayrılık halinde benim ödeyeceğim ceza ile kendi ayrılırsa ödeyeceği ceza değişir." "Türk futbolunun en önemli yarası altyapı. Büyük kulüpler 10 yıldır altyapıdan kaç kişi çıkarmış ve benim Milli Takımıma faydalı olmuş. Düşüncemiz şu; bizlerin tamam diyeceği Fatih Hocamızla iyi bir diyalog içinde çalışacak altyapı hocalarını kulüp altyapılarında çalıştırmak. Bunların belli ücretleri de TFF tarafından karşılanacak. Kulüplerin gerçeklerine bakalım. En kötü hocalar altyapıda. Hatır için alınmış eski futbolcularla dolu altyapılar."

ARDA AFFEDİLECEKTİ, EMRE HIZLANDIRDI

"Milli Takım'daki kriz prim krizi diye çıktı. Herkes ne kadar prim olacağını, kamuoyu da ne kadar prim verileceğini biliyordu. Bizim en büyük sıkıntımız müdahale etmemiz gerekiyor muydu? Öncelikle hocamızla, oyuncu arasında çözülmesi gereken bir konuydu. Emre kardeşimiz (Belözoğlu) son dakika konuya bir şekilde girdi. Kendisine o gün de teşekkür ettim, şimdi de ediyorum. Emre bir saat bu işi hızlandırdı. 6 oyuncumuzun cezası vardı. Arda ile hocamız arasında gösterildi. Bir oyuncu için 5'ini unut bunu al diye konuşmam doğru olmazdı. Bunlar bana bir şekilde dönebilirdi. Kosova maçında hocamız tarafından bir şekilde çözüleceğine inandığımız için bekledik. Burak (Yılmaz) kardeşimiz de golünü attı. Bu problem bir daha tekrarlanmaz. Ben buna inanıyorum."